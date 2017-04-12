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12 NİSAN 2017
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No: 309
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Barışması beklenen Onur ve Lale tartışıyor!

No: 309, 43. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Onur ve Lale barışacak mı? İşte No: 309 yeni bölüm fragmanı ve özeti...

12 Nisan 2017 Çarşamba, 01:37:21 Güncelleme: 01:39:06

Başrollerini Furkan Palalı ve Demet Özdemir'in paylaştığı No: 309, 43. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Onur ve Lale barışacak mı? İşte No: 309 yeni bölüm fragmanı ve özeti...

NO: 309 YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Herkes Onur ve Lale’nin barışacağını beklerlerken tam tersi olur, tartışıp iyice gerilirler. Bu arada okulun spor salonu için bir yardım kermesi düzenlenecektir.

Bu kermeste görevli olan Lale, Uğur ile çalışmaya başlar. Onları birlikte gören Onur bu durumu yanlış anlar ve Lale’yi kıskanır. Lale de projeye ortak olan Layla’dan haberdar olur ve kim olduğunu merak etmeye başlar.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE ONUR, LALE'NİN GÖNLÜNÜ ALMAK İÇİN UĞRAŞTI

Onur Lale’nin gönlünü almak için her yolu denemeye devam eder. Ama bu sefer işi hiç de kolay değildir. Lale’nin isteksiz tavırları sonunda Onur’u pes etme noktasına getirir.

Bunu duyan Filiz hemen olaya el koyar ve bir plan yapar. Planına aile fertlerini de katmayı ihmal etmez. Filiz amacına ulaşacak mıdır?

41. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Pelinsu’nun hazırladığı videoda, Onur’un kendisiyle miras için evlendiğini öğrenen Lale, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Onur’un açıklamalarını bile dinlemek istemeyen Lale, Emir’i alıp annesinin evine geri döner... Betül ve Erol ilk defa amaçlarına ulaşmışlardır.

Bu durumdan dolayı İsmet te Onur’a çok sinirlenir ve Onur’un şirketteki yetkilerini kısıtlar. Ne şirket ne para Onur’un umurunda değildir, tek isteği Lale’yi eve geri döndürmektir. Peki Onur bu isteğine ulaşabilecek midir?

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