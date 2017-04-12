Baba-kız karşı karşıya

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’u bir araya getiren “Bir Deli Sevda”, ikinci bölümüyle karşımızda. Bahar, Mehmet’in daveti üzerine lansmana gider ve farkında olmadan Cengiz’e hayatının şokunu yaşatır. Yıllarını vererek kurduğu imparatorluğun Bahar’ın ortaya çıkışı ile bozulacağını düşünen Cengiz ise bir plan yapar ve Bahar’ı çevresinden uzaklaştırmaya karar verir. Fakat Cengiz’in kurduğu plan işlerin daha da karışmasına ve Mehmet’le Bahar’ın arasındaki ilişkinin boyut değiştirmesine neden olacaktır...

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