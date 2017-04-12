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Bir Deli Sevda
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Baba-kız karşı karşıya

İddialı kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle büyük beğeni toplayan SHOW TV’nin yeni dizisi “Bir Deli Sevda”nın ikinci bölümünde, Bahar bilmeden babasıyla karşılaşacak

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:30:39 Güncelleme: 10:00:50

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’u bir araya getiren “Bir Deli Sevda”, ikinci bölümüyle karşımızda. Bahar, Mehmet’in daveti üzerine lansmana gider ve farkında olmadan Cengiz’e hayatının şokunu yaşatır. Yıllarını vererek kurduğu imparatorluğun Bahar’ın ortaya çıkışı ile bozulacağını düşünen Cengiz ise bir plan yapar ve Bahar’ı çevresinden uzaklaştırmaya karar verir. Fakat Cengiz’in kurduğu plan işlerin daha da karışmasına ve Mehmet’le Bahar’ın arasındaki ilişkinin boyut değiştirmesine neden olacaktır...

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