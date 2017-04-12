SHOW TV'de yayınlanan ve iddialı kadrosu ile dikkat çeken Bir Deli Sevda'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte Bir Deli Sevda 3. bölüm fragmanı ve özeti...

BİR DELİ SEVDA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği, başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosunda Itır Esen, Mehmet Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Hikmet Körmükçü, Deniz Özerman, Zuhal Yalçın, Tolga Evren, Seren Deniz Yalçın’ın yanı sıra Zafer Algöz ve Erkan Can'ın da yer aldığı Show TV'nin ilgi uyandıran dizisi "Bir Deli Sevda"nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

"Bir Deli Sevda"nın bu akşam ekrana gelen 2. bölümünde; Cengiz, Bahar'ın para için lansmana geldiğini ve Mehmet'in asistanı olduğunu sanıp sıkıştırdı. İşe alımı Mehmet'in yaptığını öğrenince, kendi asistanına işten kovulması için her şeyi yapmasını söyledi.

Oyuna getirilen Bahar işten kovuldu. Bahar ile Mehmet'in arasındaki ilişkinin boyut değiştirdiği bölümde Bahar'ı ikna etmek için gelen Mehmet'in aniden Bahar'ı öptüğü sahne izleyenlerin beğenisini topladı.

İddialı kadrosu ile dikkat çeken "Bir Deli Sevda"nın yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlenirken, senaryosunu ise Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkantürk kaleme alıyor.

"Bir Deli Sevda" 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de.