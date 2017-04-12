Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin beğeni toplayan dizisi "Yeni Gelin"in 6. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yeni Gelin 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte Yeni Gelin 6. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

YENİ GELİN 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI VE BÖLÜM ÖZETİ

"Yeni Gelin"in cumartesi akşam ekrana gelecek 6. bölümünde; Bella, evi terk etmiş, Adana’dan ayrılmaya karar vermiştir. Birdenbire başlayan Adana hayatı, yine aynı hızla son bulacaktır. Artık buna emindir. Fakat Hazar, buna son anda engel olur. Karısını, eve dönmeye ikna eder.

Bella’nınsa eve döndüğünde yaptığı ilk şey, Dilan’a hak ettiği dersi vermek olur. Fakat bu, Dilan’ı sindirmek yerine onu daha zararlı bir hale getirir. Dilan, bundan sonra Bozok’lara hayatı dar etmek için yaşayacaktır. Bu yüzden konağa yeniden girebilmenin yollarını arar. Fakat ablası Möhteber, bununla ilgilenemeyecek kadar meşguldür. Çünkü onların çok daha önemli bir gündemleri vardır.

Kalender Ağa’nın resmi nikahını kazanmak için kumalar bir yarışa girmiştir. Bu, gerçek anlamda bir yarıştır, iyi olan evlilik cüzdanını kapacaktır. Fakat yarış, sonuçsuz kalır. Bunun üzerine Kalender Ağa, kimin kendisini daha çok sevdiğini anlamak için bir oyuna başvurur.

Her şeyini kaybetmiş izlenimi yaratır. Bunu, fırsata çevirmeye kalktığında ise işler hiç ummadığı bir noktaya gelir. Dünürü Kamil’le birlikte evden uzakta geçirecekleri ilk gecede işler sarpa sarar ve Kalender Ağa ile dünürü Kamil; kadınlardan, hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.

Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi günü Saat 20.00'de Show TV'de.