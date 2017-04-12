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Vatanım Sensin
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Vatanım Sensin 23. bölümünde Azize'den büyük yardım!

Vatanım Sensin, 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Sivas'tan gelen bir telgraf Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren bir vazife içeriyor. İşte Vatanım Sensin 23. bölüm fragmanı ve özeti...

12 Nisan 2017 Çarşamba, 23:49:24 Güncelleme: 23:53:09

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini konu edinen, başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın yer aldığı Vatanım Sensin, 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Sivas'tan gelen bir telgraf Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren bir vazife içeriyor. İşte Vatanım Sensin 23. bölüm fragmanı ve özeti...

VATANIM SENSİN 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Silahların saklandığı sandıklar Yunan Ordusu tarafından kontrol ediliyor; herkesi büyük bir tehlike bekliyor!

Sivas’tan gelen telgraf, Cevdet’e Milli Mücadele’nin seyrini değiştirecek, hayati önem arz eden bir vazifeyi bildirir; Eşref Paşa’nın sakladığı silahların, Kuvva-i Milliye Ordusu Batı Anadolu Komutanı Ali Fuat Paşa’ya, ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir.

Tüm yollar Yunan tarafından tutulmuşken, bir orduyu kuşatacak miktarda mühimmatın Afyon’a naklinin sağlanması, neredeyse imkansızdır. Üstelik İngiliz casus Charles da boş durmaz; Tevfik’e silahları İtilaf Devletleri’ne teslim etmesini buyurur.

Cevdet’in vazifesini yerine getirmesine yardım edecek olan kişi ise Azize’dir. Bu vazife bütün aileyi tehlikeye atacaktır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE KUMANDAN VASİLİ SÜRPRİZ BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cevdet, Eşref Paşa’nın vasiyetinin akıbetini çözmeye çalışır. Vasiyetin aslını bilen, Paşa’nın sağ kolu Yavuz, Cevdet’le görüşmek ister.

Öte yandan Cevdet’in asıl yüzünü öğrenen Tevfik, bu defa eline geçen kozu akıllıca değerlendirecektir. Sivas Kongresi kararları şehirde yankılanırken İngiliz casus Charles, yeni planlar yapar.

Azize’nin ise, Cevdet’in onu öpüp pusulaya dair sorular sormasından sonra aklı karışır. Hilal, Leon’a karşı hislerini bastırmaya çalışırken Yıldız, Kumandan Vasili’nin sürpriz bir açıklama yapacağı resepsiyona hazırlanır.

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