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Ölene Kadar 13. final bölüm fragmanı ve özeti

Ölene Kadar, takipçileriyle 13. final bölümünde buluşuyor. Yeni bölümde Dağhan yine bildiğini okuyor. İşte Ölene Kadar 13. final bölümü fragmanı ve yeni bölüm özeti...

13 Nisan 2017 Perşembe, 00:08:28 Güncelleme: 00:12:19

Başrollerini Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in paylaştığı Ölene Kadar, takipçileriyle 13. final bölümünde buluşuyor. Yeni bölümde Dağhan yine bildiğini okuyor. İşte Ölene Kadar 13. final bölümü fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ÖLENE KADAR FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI VE ÖZETİ

Tekin'in Dağhan'a yaptığı teklif, işleri herkes için dönüşü olmayan bir yola sokmuştur. 

Sevdiği kadın ve oğlu arasında bir seçim yapmaya zorlanan Dağhan, her zaman yaptığı gibi bildiğini okuyacak ve o evden çocuğunu alarak çıkacaktır. Karşılığında ise Tekin'e, hiç umulmadık bir şekilde cevap verir...

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE DAĞHAN, TEKİN'İN ELİNE DÜŞMÜŞTÜ

Dağhan, Tekin'in eline düşer. Selvi onu kurtarmak için harekete geçer. Aşkı için her şeyini feda etmeye hazırdır.

Öte yandan Dağhan'ın son derece zekice kurgulanmış planı sayesinde işler lehine gelişiyor gibi görünse de Tekin'in son dakika sürprizi her şeyi alt üst eder.

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