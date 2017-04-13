Çoban Yıldızı 7. son bölüm fragmanı ve özeti

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Arif Erkin, Selim Bayraktar ve Serhat Özcan gibi isimlerin yer aldığı Çoban Yıldızı, 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Çoban Yıldızı 7. bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOBAN YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Seyit ve Zühre herkesten kaçarlar. Zühre, Seyit için her zamankinden daha fazla korkmaktadır. Fikret ile Zühre’nin buluşmasının davetsiz misafirleri vardır.

Zühre için kendini ateşe atan Seyit, Fikret’in daha da öfkelenmesine neden olur. Sonuçlarını düşünmeden hareket eden Rüveyda ise sanki yer yarılıp içine girmiştir.

Ailesinden saklanan genç kız onların başının çok daha büyük belalara girmesine neden olur. Zekkar ve Fikret birbirlerinden habersiz intikam planlarını devreye sokar.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kudret Ülfet’in cansız bedenini nehrin üzerinde yüzerken izler. Ancak Kudret için henüz sınav başlamamıştır bile... Bu günleri mumla arayacak olan Kudret ileride başına geleceklerden habersiz keyifli bir şekilde rutin hayatına geri döner

Meryem zihnine hücum eden “acaba”ları ile birlikte adeta kendini kaybetmişçesine kendisini Ürgüp sokaklarında kaybeder. Gerçeği henüz bilmese de anne yüreğine acısı çoktan düşmüştür bile...

Konağın içinde ölüm kol gezmektedir. Hikmet ve Zehra aynı anda Azrail’le yüzleşirler. Ancak henüz ölüm vakitleri gelmemiştir. Hikmet kendine gelir ancak annesiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmadan sonra zayıf kalbi buna dayanabilecek midir?

Zehra bir kez Azrail’in pençesinden kurtulmuş olsa da asıl ölümü Fikret’tir. Karnındaki bebekle ne yapacağını bilmez halde Fikret’in kapısına sığınmak zorunda kalır. Ancak Zehra için çok daha büyük bir sınav onu beklemektedir.

Kader, Maral ve Şahin arasındaki yakınlaşma için ağlarını örmüştür adeta. İki gencin birbirlerinden habersiz yaşadıkları tesadüflerle birlikte aşkları derinleşirken diğer yanda Yusuf ve Nergis sessizce bunu izlemek zorunda kalırlar.