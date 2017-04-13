TELEVİZYON
13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Çoban Yıldızı
TELEVİZYON

Çoban Yıldızı 7. son bölüm fragmanı ve özeti

Çoban Yıldızı, 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Çoban Yıldızı 7. bölüm fragmanı ve özeti...

13 Nisan 2017 Perşembe, 00:18:35 Güncelleme: 00:23:04

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Arif Erkin, Selim Bayraktar ve Serhat Özcan gibi isimlerin yer aldığı Çoban Yıldızı, 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Çoban Yıldızı 7. bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOBAN YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Seyit ve Zühre herkesten kaçarlar. Zühre, Seyit için her zamankinden daha fazla korkmaktadır. Fikret ile Zühre’nin buluşmasının davetsiz misafirleri vardır.

Zühre için kendini ateşe atan Seyit, Fikret’in daha da öfkelenmesine neden olur. Sonuçlarını düşünmeden hareket eden Rüveyda ise sanki yer yarılıp içine girmiştir.

Ailesinden saklanan genç kız onların başının çok daha büyük belalara girmesine neden olur. Zekkar ve Fikret birbirlerinden habersiz intikam planlarını devreye sokar.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kudret Ülfet’in cansız bedenini nehrin üzerinde yüzerken izler. Ancak Kudret için henüz sınav başlamamıştır bile... Bu günleri mumla arayacak olan Kudret ileride başına geleceklerden habersiz keyifli bir şekilde rutin hayatına geri döner

Meryem zihnine hücum eden “acaba”ları ile birlikte adeta kendini kaybetmişçesine kendisini Ürgüp sokaklarında kaybeder. Gerçeği henüz bilmese de anne yüreğine acısı çoktan düşmüştür bile...

Konağın içinde ölüm kol gezmektedir. Hikmet ve Zehra aynı anda Azrail’le yüzleşirler.  Ancak henüz ölüm vakitleri gelmemiştir. Hikmet kendine gelir ancak annesiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmadan sonra zayıf kalbi buna dayanabilecek midir?

Zehra bir kez Azrail’in pençesinden kurtulmuş olsa da asıl ölümü Fikret’tir. Karnındaki bebekle ne yapacağını bilmez halde Fikret’in  kapısına sığınmak zorunda kalır. Ancak Zehra için çok daha büyük bir sınav onu beklemektedir.

Kader, Maral ve Şahin arasındaki yakınlaşma için ağlarını örmüştür adeta. İki gencin birbirlerinden habersiz yaşadıkları tesadüflerle birlikte aşkları derinleşirken diğer yanda Yusuf ve Nergis sessizce bunu izlemek zorunda kalırlar.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ölene Kadar 13. final bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Ölene Kadar final yapıyor!
Cesur ve Güzel 22. bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Cesur, annesinin ölümünün ardındaki gizemi ...
Vatanım Sensin 23. bölümünde Azize'den büyük yardım!
TELEVİZYON

Herkesi büyük bir tehlike bekliyor!
Yeni Gelin 6. bölümünde Bella eve geri dönecek mi?
TELEVİZYON

Hazar, Bella'yı ikna ediyor
Bir Deli Sevda 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON

Bahar işten kovuluyor!
Baba-kız karşı karşıya
TELEVİZYON

40 yıllık dostlar düşman oldu!
Barışması beklenen Onur ve Lale tartışıyor!
TELEVİZYON

Lale ve Onur'un arası iyice geriliyor!
Bora, polise kendisini vuran kişinin Tekin olduğunu söylüyor!
TELEVİZYON

Ali'nin arası hem babasıyla hem de Derin'le bozuluyor
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET VOL 2: ALAÇATI OT FESTİVALİ’NDE NELER...
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OKAN MÜŞTERİSİNİ NEDEN KOVDU?
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI OSMAN!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK HİÇ ZEPLİNE BİNDİNİZ Mİ?
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ANNE OLMANIN İDEAL YAŞI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ‘BENİM BAŞIMA GELMEZ’ KLİŞESİ PATLAK...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR IRKÇILIĞA KARŞI ‘AŞKIN KRALLIĞI’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ PORTAKAL ÇİÇEĞİ ZAMANI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS HAMİLELİK, DOĞUM VE SONRASI
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN BİR SORUN YOK
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Ölene Kadar final yapıyor!
  • 2 Cesur, annesinin ölümünün ardındaki gizemi çözebilecek mi?
  • 3 Herkesi büyük bir tehlike bekliyor!
  • 4 Hazar, Bella'yı ikna ediyor
  • 5 Bahar işten kovuluyor!
  • 6 40 yıllık dostlar düşman oldu!