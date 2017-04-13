Baba Candır 64. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk, Özgün Karaman, Melis Tüzüngüç ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Baba Candır, 64. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Baba Candır 64. bölüm fragmanı ve özeti...

BABA CANDIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Çocuklar Güzelce’de birlikte tatil yapmanın tadını çıkarmaktadır. Aktivitelerde aşırıya kaçan Haluk’un tüm vücudu tutulmuş, hareket edemez hale gelmiştir.

Bu durum Ece ve çocuklar için eğlence konusu olur. Diğer tarafta, Salih peşini bırakmayan Nesrin ve onun annesiyle uğraşmaktadır. Salih’in imdadına oğluna bütün gece ulaşamayan Aysima yetişir. Yiğit yufkacı dükkanında feci şekilde dövülmüş öylece baygın yatmaktadır.

Apar topar hastaneye kaldırırlar. Güzelce’de de durumlar pek iyi gitmemektedir. Dağ evine giren silahlı soyguncular, çocukların paralarına, telefonlarına ve ziynet eşyalarına el koyarlar.

Çocuklarına ulaşamayan Salih iyice meraklanır ve jandarmayı arar. Jandarma çocukları silahlı soyguncuların elinden kurtarabilecek mi? Hastaneye kaldırılan Yiğit’in sürpriz ziyaretçisini Aysima kabul edebilecek mi? Salih Nesrin’in büyük aşkından kendini kurtarabilecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Salih Güzelce’ye gelen çocuklarını karşısına alıp artık kendi hayatlarına dönmeleri konusunda bir kez daha uyarır. Paşabahçe’ye geri dönmek üzere iken; Haluk ve çocuklar arasında çıkan gerginlik sonrasında Salih, yine ilişkilerine müdahale etmek zorunda kalır.

Artık tek bir şartı vardır: Çocuklar haftasonu işlerinden ve diğer insanlardan uzakta tek başlarına Güzelce’de kalacaklar; aile ve kardeş olmanın değerini bileceklerdir. Öte yandan, Nesrin çılgın planlarını devam ettirir; annesini Salih ile tanıştırmaya getirir.

Çocuklar aralarındaki husumeti sona erdirip, birbirlerinin kıymetini anlayacaklar mı? Salih müstakbel kayınvalidesi’nden kaçmanın bir yolunu bulacak mı?