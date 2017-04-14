İstanbul sokaklarında her türlü suça karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibinin hikayesini konu edinen Arka Sokaklar, 437. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Gümüş, Oktay'ı kaçırıyor! İşte Arka Sokaklar 437. bölüm fragmanı ve özeti...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Mesut taburcu olur ve bir süre evinde dinlenecektir. Herkes Mesut iyileştiği için çok mutludur ve karşılamaya gelirler. Selin bir süre onun yanında kalıp tamamen iyileşene kadar refakat edecektir. Sevgi ve Tunç’la beraber adeta bir aile olmuşlardır. Sevgi, bu durumdan çok memnundur.

Hale, mankenlik ajansı sahibi olan fakat genç kızları tuzağa düşürüp fuhuşa zorlayan bir kadındır. Buse isimli oldukça güzel bir mankeni tehdit ederek, şiddet uygular. Kız şikâyetçi olmak için emniyete gelir. Ekibimiz Hale’nin yaptığı pis işleri ortaya çıkarmak için plan yaparlar.

Buse’yi de son dakika fuhuşa zorlanmaktan Ali’nin de dâhil olduğu ekibimiz kurtarır. Buse, Ali’den etkilenmiştir. Pınar, Ali ile öğlen yemeğine çıkmak için emniyete gelir.

Bu sırada emniyette işlemleri devam etmekte olan Buse Ali’ye teşekkür etmek için boynuna sarılır. Pınar’ın bu ana bire bir tanık olması ve verdiği tepki sonrasında doğacak sorunların habercisi olur.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE GÜMÜŞ HASTANEDEN KAÇTI

Gümüş doktor ve hemşireleri gazla bayıltarak Mesut’un ameliyatına sızmıştır. Silahı dayayıp tam öldürecekken ekibimiz, aldıkları istihbarat doğrultusunda ameliyathaneye girer.

Son anda Mesut’u kurtarırlar ancak Gümüş baygın numarası yaparak hastaneden kaçmayı başarır. Mesut ve Tunç yeniden ameliyata alınır. Ameliyat başarılı geçer ve ikisi de gözlerini açar.

Zeliha ve Alphan, ailelerini karşılarına aldıkları için, kalacak yerleri yoktur. İkisi de arkadaşlarının yanında kalır. Alphan’ın tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başlaması üzerine Zeliha ipleri koparır ve boşanmaya karar verir.

Alphan’ı girdiği uyuşturucu komasından Hüsnü kurtarır ama bir daha kızının yanına yaklaşmasına izin vermez. Zeliha ailesiyle arasını düzeltir ve evine geri döner.Mesut’un psikolojisi iyice bozulmuştur. Gümüş bulunmadan da rahat etmeyecektir.



Gümüş’ün yurtdışında yaşayan karısı Andrea da örgütle bağlantılıdır. İstanbul’a, örgüt üzerinden para getirmeye çalışan kadın, Rıza Baba ve ekibi tarafından takip edilir. Haberi duyan Mesut’ta peşlerine takılır. Mesut bu durumdayken, ekip operasyona katılmasına razı olmaz. Mesut ne yapıp edip Gümüş’ün peşine düşmeye ve intikamını almaya kararlıdır.