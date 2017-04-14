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Aşk ve Mavi
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Aşk ve Mavi 23. son bölüm fragmanı ve özeti

Aşk ve Mavi, izleyicileriyle 23. bölümde buluşuyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Mavi, ailesiyle birlikte trafik kazası geçiriyor. İşte Aşk ve Mavi 23. bölüm fragmanı ve özeti...

14 Nisan 2017 Cuma, 01:32:16 Güncelleme: 01:34:00

Başrollerini Burcu Kıratlı ve Emrah'ın paylaştığı Aşk ve Mavi, izleyicileriyle 23. bölümde buluşuyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Mavi, ailesiyle birlikte trafik kazası geçiriyor. İşte Aşk ve Mavi 23. bölüm fragmanı ve özeti...

AŞK VE MAVİ 23. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Mavi, ailesiyle birlikte konağı terk eder. Yolda Mavi'nin kullandığı arabayla trafik kazası geçirirler. Üstelik bir de hamiledir. Ali, baba olacağı için mutludur ama bir gün Mavi'nin iyileşeceğini ve yine gitmek isteyeceğini düşünür. 

Ömer, Mavi'ye tüm gerçeği anlatmak istemektedir. Hasibe ona engel olmak ister...

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Göreçkiler Gülizar'ın ölümünün üzüntüsünü atlatamadan, Hasibe'nin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla yıkılırlar. Mavi, perişan olmuştur. Hasibe'nin ölmeden önceki isteklerini yerine getirmek için herkes seferber olur.

AŞK VE MAVİ OYUNCU KADROSU

Emrah - Ali karakteri ile

Burcu Kıratlı - Mavi karakteri ile

Işıl Yücesor - Refika karakteri ile

Kenan Bal - Fazıl karakteri ile

Cüneyt Mete - Cemal karakteri ile

Ayşegül Ünsal - Hasibe karakteri ile

Birgül Ulusoy - Birgül karakteri ile

Alayça Öztürk - Safiye karakteri ile

Osman Karakoç - İlyas karakteri ile

Uğur Uzunel - İsmet karakteri ile

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