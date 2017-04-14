Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölümde Esma hastaneye kaldırılıyor! İşte İstanbullu Gelin 7. bölüm fragmanı ve özeti...

İSTANBULLU GELİN 7. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Süreyya’nın kendinden emin konuşması sonrası yere düşüp bayılan Esma hastaneye kaldırılır. Boran erkekleri annelerinin ilk defa yıkıldığını görmüştür. Süreyya ile yaşanan gerginliği bilmeyen Faruk bu hastalığın altındaki sebebi merak etmektedir. Süreyya kendisini suçlayıp vicdan azabı yaşarken Esma asla kaybeden taraf olmayacağını gösteren bir oyun içerisindedir.

Fikret ile İpek’in arasında yaşanan tatsız olay ikisinin de farklı adımlar atmasına neden olur. İpek artık annesinin de verdiği destek ile Boran konağında varlığını hissettirmeye başlayacaktır. Murat etkisinden çıkmadığı Zeynep ile yakınlaşmaya çalışırken hoşlanmayacağı bir manzara ile karşılaşır. Öfkesinin dindireceği yer ise yine Bade’nin kolları olacaktır.

Adem’e hiç güvenmeyen Faruk kaldırdığı her taşın altından onun çıktığını gördükçe delirir. Adem’in ise Faruk’u köşeye sıkıştıracak bir planı vardır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE FARUK VE SÜREYYE AŞKINDA KRİZ ÇIKTI

Adem Sezgin, Boran Konağına girmiş kendini taktim etmiştir. Faruk’un her yerden soruşturduğu rakibi sofrasındadır. Yeni komşuları olarak karşısına çıkan Adem’in, rakip firma sahibinden çok daha fazlası olduğunu anlayan Faruk öfkesine hakim olmakta zorlanır. Yemek masasında Adem ile Faruk arasında yaşanan soğuk savaştan tüm konak nasibini alır.

Faruk’un, asıl bilmediği ise Esma Hanım’ın aralarına girdiği eski aşkı Begüm’ün Bursa’ya dönmüş olmasıdır. Süreyya ve Faruk arasında aşkın tekrar güçlendiği bir dönemde, gelen bu misafir bütün geleceklerini etkileyecektir.

Esma Sultan ise Kıymet’ten duyduklarıyla bütün oklarını İpek’e çevirir. Konağın kıymetli gelini İpek, Esma Sultan’ın onun için hazırladığı büyük sürprizle, hayatının dönüm noktasını yaşar…



Süreyya ve Faruk’un hayatlarının en mutlu günü ise beklenmedik bir gelişme ile kabusa dönüşür.