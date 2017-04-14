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Yurdaer Okur
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Yurdaer Okur diziyi bıraktı!

Yurdaer Okur, kadrosunda olduğu Seni Kimler Aldı adlı diziden ayrıldığını duyurdu

14 Nisan 2017 Cuma, 18:20:27 Güncelleme: 18:26:28

Geçtiğimiz günlerde KKTC Ercan Havaalanı’nda 1 gram uyuşturucu ile yakalanıp gözaltına alınan Yurdaer Okur, başrolde yer aldığı 'Seni Kimler Aldı' dizisinden ayrıldığını açıkladı.

Yurdaer Okur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Seni Kimler Aldı' dizisinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, "Yapımcımız ile yaptığım görüşmede projeden affımı istedim. Göstermiş olduğu anlayış ve destekten ötürü Pastel Film'e ve ATV'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı

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