Yurdaer Okur diziyi bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde KKTC Ercan Havaalanı’nda 1 gram uyuşturucu ile yakalanıp gözaltına alınan Yurdaer Okur, başrolde yer aldığı 'Seni Kimler Aldı' dizisinden ayrıldığını açıkladı.

Yurdaer Okur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Seni Kimler Aldı' dizisinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, "Yapımcımız ile yaptığım görüşmede projeden affımı istedim. Göstermiş olduğu anlayış ve destekten ötürü Pastel Film'e ve ATV'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı

— yurdaer okur (@yurdaerokur) April 13, 2017