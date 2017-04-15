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Yeni Gelin 6. bölüm fragmanı ve özeti

Yeni Gelin, 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Bella, Adana'yı terk edecek mi? İşte merakla beklenen Yeni Gelin 6. bölüm fragmanı ve özeti...

15 Nisan 2017 Cumartesi, 01:46:52 Güncelleme: 01:48:08

SHOW TV'nin Cumartesi akşamlarına renk katan dizisi Yeni Gelin, 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Bella, Adana'yı terk edecek mi? İşte merakla beklenen Yeni Gelin 6. bölüm fragmanı ve özeti...

YENİ GELİN 6. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Bella, evi terk etmiş, Adana’dan ayrılmaya karar vermiştir. Birdenbire başlayan Adana hayatı, yine aynı hızla son bulacaktır. Artık buna emindir. Fakat Hazar, buna son anda engel olur. Karısını, eve dönmeye ikna eder. Bella’nınsa eve döndüğünde yaptığı ilk şey, Dilan’a hak ettiği dersi vermek olur.

Fakat bu, Dilan’ı sindirmek yerine onu daha zararlı bir hale getirir. Dilan, bundan sonra Bozok’lara hayatı dar etmek için yaşayacaktır. Bu yüzden konağa yeniden girebilmenin yollarını arar. Fakat ablası Möhteber, bununla ilgilenemeyecek kadar meşguldür.

Çünkü onların çok daha önemli bir gündemleri vardır. Kalender Ağa’nın resmi nikahını kazanmak için kumalar bir yarışa girmiştir. Bu, gerçek anlamda bir yarıştır, iyi olan evlilik cüzdanını kapacaktır. Fakat yarış, sonuçsuz kalır. Bunun üzerine Kalender Ağa, kimin kendisini daha çok sevdiğini anlamak için bir oyuna başvurur.

Her şeyini kaybetmiş izlenimi yaratır. Bunu, fırsata çevirmeye kalktığında ise işler hiç ummadığı bir noktaya gelir. Dünürü Kamil’le birlikte evden uzakta geçirecekleri ilk gecede işler sarpa sarar ve Kalender Ağa ile dünürü Kamil; kadınlardan, hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.

5. BÖLÜMDE BOZOK KONAĞI'NDA İŞLER KARIŞTI

Bella, üstüne atılan iftiradan kurtulup kendini aklasa da Hazar’ı affetmesi kolay olmaz. Sevdiği adamın ondan şüphelenmiş olması Bella’yı  çok yaralamıştır. Hazar kendini affettirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Çünkü ikilinin arasına üçüncü, dördüncü kişiler girmiş, konakta kazan kaynatılmaya başlamıştır.

Dilan’ın başı çektiği şer ittifakı, Bella ile Hazar’ı ayırmak için elinden geleni yapar. Malesef Bella’nın iyi niyeti, Dilan’ın yaktığı ateşe odun olmuştur. Dilan’ın sebep olduğu yanlış anlaşılmalar, Bella’yı ve Hazar’ı manüple etmesi sayesinde Bella ve Hazar çifti, ayrılığa doğru hızla ilerlemektedir.

Onların ilişkisi çatırdarken konağın kadınları kendi ilişkilerinin peşine düşmüştür. Kadınlar, Kalender Ağa’yı ellerinde tutmak için kılavuz olarak Kamilla’yı seçmiştir. Tabi kılavuzları Kamilla olunca ve kadınlarda da bu yeteneksizlik oldukça başarıya ulaşmaları imkansızdır.

Kadınlar, ağalarını bağlamak isterken onu kendilerinden iyice uzaklaştırırlar. Kamilla’nın sebep olduğu tek yıkım bu değildir. Kamilla, Bella ve Hazar’ın arasının bozulduğunu öğrendiğinde öyle bir hamle yapar ki, genç aşıklar sonun başlangıcına gelirler. 

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