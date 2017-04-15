Kadrosunda Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Kalbimdeki Deniz, 25. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Kalbimdeki Deniz 25. bölüm fragmanı ve özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Annesiyle yüz yüze gelen Mustafa hayatının şokunu yaşarken, oğluyla karşılaşmak Zahide’de deprem etkisi yaratır. Ağzında hiçbir şeyi tutamayan Fikriye, az kalsın Artun’un planlarını bozacak olur.

Nejat ve Hülya ilişkisi kopma noktasına gelirken, Mehmet ve Cemile sürpriz bir karar verirler. Mirat ve Deniz'in yakınlaştığını gören Ece büyük tepki verirken, Artun da bu yakınlaşmayı engellemek için Mirat’ın ilk aşkı Raşel’e kancayı takar.

Hülya’nın gerçek yüzünü görüp susmak zorunda kalan Diyar ve Serdem ise kendi başlarının çaresine bakmak için tehlikeli bir plan yaparlar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE HÜLYA VE NEJAT BOŞANMA KARARI ALDI

Artun Mirat’ın kazadan sağ kurtulmasının ardından ilk planına geri dönme kararı alır. Hülya, Mirat’ın suikastını ve Emin cinayetini Artun’un yaptırdığını yüzüne vurur ama Artun bu suçlamaları kabul etmez. Diyar ve Serdem aşkını anlayan Fikriye, boşboğazlığıyla ortalığı karıştırır.

Suriyeli kayıp çocuk annesine kavuşturulurken, Ece bu vesileyle Mustafa’nın annesiyle tanışır. Hülya ve Nejat boşanmaya karar verirler. Nejat, Deniz’in doktor arkadaşı Emine ile tanışır ve iyi anlaşırlar. Hülya bundan rahatsız olmakla beraber, Mirat’a ilgisini daha açık etmeye başlar.

Figen’in Ferhat’la nişanlanması iki arkadaşın arasını gererken, Ece yeni okulunda iyice yalnızlaşır ve zor zamanlar geçirir. Diyar, Hülya’nın gerçek yüzünü ve Deniz’e yaptıklarını öğrenir. Mustafa ise Ece’den aldığı cesaretle annesinin karşısına çıkmaya karar verir.