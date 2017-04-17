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İçerde 30. bölümde Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu söyleyecek mi?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği SHOW TV'nin fenomen dizisi İçerde, heyecanla beklenen 30. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İşte İçerde 30. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:48:51 Güncelleme: 10:51:13

SHOW TV'nin Pazartesi akşamlarının tartışmasız bir numarası "İçerde", heyecanla beklenen yeni bölümüyle izleyicileri yine ekrana kitleyecek. İçerde'nin bu akşam oynanacak yeni bölümünde, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğrenen Melek, gerçeği onlarla paylaşacak mı? İşte İçerde 30. bölüm fragmanı ve özeti...

MELEK, BÜYÜK SIRRI ANLATACAK MI?

Melek, Coşkun’dan Sarp ve Mert’in kardeş olduklarını öğrenmiştir. Yapacağı ilk şey bunu Mert ve Sarp’la paylaşmak olacaktır.

Celal bu gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Celal’in kurtulması Kudret’i daha çok öfkelendirmiştir. Kudret, Serkan’ı Mert ve Sarp’ı öldürmesi için görevlendirir.

Hayatlarının tehlikede olduğunun farkında olmayan Yılmaz kardeşler ilk defa gerçeğe bu kadar yakındır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE CELAL VURULDU, HANDAN ÖLDÜ

Handan, Kudret’in gözleri önünde öldürülmüştür. Kudret'in gözünü öfke bürür. Handan'ın ölümüyle hayatının yıkımını yaşayan Kudret, Serkan ve adamlarını Celal'i öldürmeleri için görevlendirir.

Kudret, Celal'e ulaşmak için her yolu dener. Buna Yeşim'i, Melek'i tuzağa düşürdüğünü Celal'e söylemekle tehdit etmek de dâhildir. Yeşim'i hayati bir kararla karşı karşıya bırakan Kudret'in hedefinde Sarp ve Mert de vardır.

Kudret'in açtığı savaş sırasında ortaya çıkan Coşkun da dengeleri değiştirecektir. Sarp ve Mert'in kardeş olduğu sırrı beklenmedik biri tarafından, sürpriz şekilde öğrenilecektir.

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