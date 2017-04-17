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İsimsizler 4. bölüm fragmanı ve özeti

İsimsizler, 4. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kaymakam Fatih Keskin ve ekibi, uluslararası düşmanların da hedefi haline geliyor. İşte İsimsizler 4. bölüm fragmanı ve özeti...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:47:03 Güncelleme: 11:49:19

Kadrosunda Uğur Güneş, Bülent Alkış, Sedat Mert ve Taner Ertürkler gibi isimlerin yer aldığı ve Kaymakam Fatih ile ekibinin hikayesini konu edinen İsimsizler, 4. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kaymakam Fatih Keskin ve ekibi, uluslararası düşmanların da hedefi haline geliyor. İşte İsimsizler 4. bölüm fragmanı ve özeti...

İSİMSİZLER 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kaymakam Fatih Keskin ve ekibi; örgüt, paralel yapı bağlantılarında hızla yol alırken sadece içerideki değil uluslararası düşmanların da hedefi haline gelir.

Sawer, art arda yaşadıkları bütün başarısızlıkların sorumlusu olarak Fatih’i görmektedir ve onu öldürtme kararı alır.

Öte yandan Sinan gitgide köşeye sıkışmıştır. Mahmut, hapisten çıkamaması durumunda Sinan’ı her şeyi anlatmakla tehdit eder. Otto ise Sinan’a destek verirken, İsimsizlerin kurduğu tuzağa düşecektir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE KÜRŞAD'DAN GELEN TELEFON ŞOK ETKİSİ YARATTI

Fatih’in liderliğinde İsimsizler ekibi sınırın ötesinden gelen Kürşad’ın telefonuyla yeni bir şok yaşar. Murat, istihbaratın alınması için kendini feda etmiş ve terör örgütünün eline düşmüştür. İsimsizler ise onu oradan kurtarmak için harekete geçer. İlçede kalan Ahmet ise, canlı bomba saldırı girişiminin perde arkasını araştırır.

Mahmut’un evinde yapılan aramada paralel yapıya dair Sinan’ı rahatsız eden bulgulara ulaşılır. Ağır işkence altındaki Murat geçmişinin sırlarıyla birer birer yüzleşirken, Murat’ı içinde bulunduğu cehennemden kurtarmak İsimsizler için hiç de kolay olmayacaktır...

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