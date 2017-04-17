TELEVİZYON
17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Söz
TELEVİZYON

Söz 3. son bölüm fragmanı ve özeti

Söz dizisi, 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Söz 3. bölüm fragmanı ve özeti...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:53:14 Güncelleme: 11:56:58

Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Atakan Arslan, Görkem Sevindik ve Mustafa Yıldıran gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Söz 3. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 3. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Düşen helikopterden sağ kurtulan Erdem Yarbay, uluslararası silah tüccarının peşinden bir mağaraya sığınır. Sığındıkları mağarada onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Köyde gerçekleşecek bir düğünün hazırlıkları başlar. Yavuz, bu düğünün masum olmadığı yönünde şüphelere sahiptir. Acaba Yavuz şüphelerinde haklı çıkacak mıdır?

2. BÖLÜMDE ÇOLAK'TAN BÜYÜK EYLEM HAZIRLIĞI

Terör örgütünün lideri Çolak’ın uluslararası bir silah tüccarıyla yapacağı füze alışverişinin istihbaratı gelir. Çolak, büyük bir eylem hazırlığı içerisindedir. Yavuz önderliğinde, yeni kurulan özel tim bunu engellemek için mücadeleye başlar.

Doktor Bahar ise oradaki köy halkının yaşam koşullarıyla yüzleşir. Yavuz komutasında düzenlenen operasyonun sonucunda herkesi bekleyen büyük bir sürpriz olacaktır.

OYUNCU KADROSU

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş
Görev: Tim Komutanı
Rütbe: Kıdemli Üsteğmen
Lakap: Komutan
Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.

Çolak - Serhat Kılıç
Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.

Bahar Kutlu - Aybüke Pusat
Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

Eylem Mercier - Meriç Aral
Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır.

Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya
Görev: Tabur Komutanı
Rütbe: Yarbay
En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.

Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan
Görev: Tim Komutan Yardımcısı
Rütbe: Üsteğmen
Lakap: Geveze
Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.

Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç
Görev: Hafif Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Avcı
Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.

Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik
Görev: Ağır Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Keşanlı
Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.

Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran
Görev: Muhabere Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Hafız
Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.

Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem
Görev: İstihbarat Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Karabatak
Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.

Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz
Görev: İstihkam Uzmanı
Rütbe: Uzman Çavuş
Lakap: Çaylak
Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.

Güler Korkmaz - Nil Günal
Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.

Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer
Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.

Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır
Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
İsimsizler 4. bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Fatih namlunun ucunda!
İçerde 30. bölümde Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu söyleyecek mi?
TELEVİZYON

Melek, büyük sırrı anlatacak mı?
"İçerde"nin 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

"İçerde"nin heyecan dolu yeni tanıtımı yayınlandı
Hazal Kaya: Reyting kaygım yok
TELEVİZYON

Hazal Kaya: Reyting kaygım yok
Alişan ve Çağla Şıkel'den dizi sürprizi!
TELEVİZYON

Alişan ve Çağla Şıkel'den dizi sürprizi!
Artun, Raşel'e kancayı takıyor!
TELEVİZYON

Zahide, oğluyla karşılaşıyor!
Yeni Gelin 6. bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Bella, Adana'yı terk ediyor mu?
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET CUMA-CUMARTESİ İSTANBUL GECELERİ
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OKAN MÜŞTERİSİNİ NEDEN KOVDU?
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK YENİ RANT KAPISI: GURUCULUK
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ANNE OLMANIN İDEAL YAŞI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ‘BENİM BAŞIMA GELMEZ’ KLİŞESİ PATLAK...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR BİR AKSİYON ŞOVU
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ EPİLEPSİYLE SAVAŞA BİR DESTEK DE BENDEN
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS EYVAH ŞEKERİM DÜŞTÜ!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOŞULLAR DEĞİŞTİ Mİ?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Fatih namlunun ucunda!
  • 2 Melek, büyük sırrı anlatacak mı?
  • 3 "İçerde"nin heyecan dolu yeni tanıtımı yayınlandı
  • 4 Hazal Kaya: Reyting kaygım yok
  • 5 Alişan ve Çağla Şıkel'den dizi sürprizi!
  • 6 Zahide, oğluyla karşılaşıyor!