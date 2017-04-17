Söz 3. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Atakan Arslan, Görkem Sevindik ve Mustafa Yıldıran gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Söz 3. bölüm fragmanı ve özeti...
SÖZ 3. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Düşen helikopterden sağ kurtulan Erdem Yarbay, uluslararası silah tüccarının peşinden bir mağaraya sığınır. Sığındıkları mağarada onları büyük bir sürpriz beklemektedir.
Köyde gerçekleşecek bir düğünün hazırlıkları başlar. Yavuz, bu düğünün masum olmadığı yönünde şüphelere sahiptir. Acaba Yavuz şüphelerinde haklı çıkacak mıdır?
2. BÖLÜMDE ÇOLAK'TAN BÜYÜK EYLEM HAZIRLIĞI
Terör örgütünün lideri Çolak’ın uluslararası bir silah tüccarıyla yapacağı füze alışverişinin istihbaratı gelir. Çolak, büyük bir eylem hazırlığı içerisindedir. Yavuz önderliğinde, yeni kurulan özel tim bunu engellemek için mücadeleye başlar.
Doktor Bahar ise oradaki köy halkının yaşam koşullarıyla yüzleşir. Yavuz komutasında düzenlenen operasyonun sonucunda herkesi bekleyen büyük bir sürpriz olacaktır.
OYUNCU KADROSU
Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş
Görev: Tim Komutanı
Rütbe: Kıdemli Üsteğmen
Lakap: Komutan
Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.
Çolak - Serhat Kılıç
Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.
Bahar Kutlu - Aybüke Pusat
Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.
Eylem Mercier - Meriç Aral
Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır.
Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya
Görev: Tabur Komutanı
Rütbe: Yarbay
En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.
Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan
Görev: Tim Komutan Yardımcısı
Rütbe: Üsteğmen
Lakap: Geveze
Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.
Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç
Görev: Hafif Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Avcı
Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.
Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik
Görev: Ağır Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Keşanlı
Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.
Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran
Görev: Muhabere Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Hafız
Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.
Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem
Görev: İstihbarat Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Karabatak
Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.
Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz
Görev: İstihkam Uzmanı
Rütbe: Uzman Çavuş
Lakap: Çaylak
Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.
Güler Korkmaz - Nil Günal
Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.
Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer
Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.
Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır
Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.