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Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu söyleyecek mi?

"İçerde"nin bu akşam heyecanla beklenen yeni bölümünden Web'e özel bir tanıtım yayınlandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:14:04 Güncelleme: 16:29:46

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı "İçerde"nin bu akşam heyecanla beklenen yeni bölümünden Web'e özel bir tanıtım yayınlandı.

Melek ile Mert'in Celal ile geçmişte ilk karşılaşmaları ile başlayan tanıtımda, Melek'in Füsun'u arayıp "sana Umut'la geliyorum. Kayıp oğlun Umut'u buldum" dediği anlar dikkat çekti.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği İçerde'nin bu akşam ekrana gelecek bölümünde Umut’un aslında Mert olduğunu öğrenen Melek, babası Celal’in dağıttığı aileyi bir araya getirmek için harekete geçecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Sarp ve Mert, kardeş olduklarını öğrenecekler mi sorusunun cevabı heyecanla beklenecek. "İçerde" bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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