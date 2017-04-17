TRT 1'de yayınlanan ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin hikayesini konu edinen Diriliş Ertuğrul'da yeni bir dönem başlıyor. Peki Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Diriliş Ertuğrul final mi yapıyor? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BİTİYOR MU? FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin döneminin bitmesi nedeniyle Diriliş Ertuğrul'da yeni bir sezon başlıyor. Yeni sezonda ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenecek.

Bu sebepten dolayı Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor. Aynı zamanda dizi ekibinin Osman Gazi'yi canlandıracak karakter için arayışta olduğu öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır.

Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar. Peki oradan sağ salim çıkabilecekler midir? Kalbi ve vücudu yaralı olan Dündar’ı kurtarabilecekler midir?

Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir.

Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır. Peki Bamsı kendisi için çok mühim olan bu vazifeyi yerine getirebilecek midir?