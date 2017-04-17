TELEVİZYON
17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Diriliş Ertuğrul
TELEVİZYON

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Diriliş Ertuğrul final mi yapıyor?

Başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin döneminin bitmesi nedeniyle Diriliş Ertuğrul'da yeni bir sezon başlıyor...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:41:04 Güncelleme: 16:42:19

TRT 1'de yayınlanan ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin hikayesini konu edinen Diriliş Ertuğrul'da yeni bir dönem başlıyor. Peki Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Diriliş Ertuğrul final mi yapıyor? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BİTİYOR MU? FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin döneminin bitmesi nedeniyle Diriliş Ertuğrul'da yeni bir sezon başlıyor. Yeni sezonda ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenecek.

Bu sebepten dolayı Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor. Aynı zamanda dizi ekibinin Osman Gazi'yi canlandıracak karakter için arayışta olduğu öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır.

Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar. Peki oradan sağ salim çıkabilecekler midir? Kalbi ve vücudu yaralı olan Dündar’ı kurtarabilecekler midir?

Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir.

Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır. Peki Bamsı kendisi için çok mühim olan bu vazifeyi yerine getirebilecek midir?

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu söyleyecek mi?
TELEVİZYON

Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu söyleyecek mi?
Söz 3. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Erdem Yarbay'ı bekleyen sürpriz
İsimsizler 4. bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Fatih namlunun ucunda!
İçerde 30. bölümde Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu söyleyecek mi?
TELEVİZYON

Melek, büyük sırrı anlatacak mı?
"İçerde"nin 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

"İçerde"nin heyecan dolu yeni tanıtımı yayınlandı
Hazal Kaya: Reyting kaygım yok
TELEVİZYON

Hazal Kaya: Reyting kaygım yok
Alişan ve Çağla Şıkel'den dizi sürprizi!
TELEVİZYON

Alişan ve Çağla Şıkel'den dizi sürprizi!
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET CUMA-CUMARTESİ İSTANBUL GECELERİ
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OKAN MÜŞTERİSİNİ NEDEN KOVDU?
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK YENİ RANT KAPISI: GURUCULUK
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ANNE OLMANIN İDEAL YAŞI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ‘BENİM BAŞIMA GELMEZ’ KLİŞESİ PATLAK...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR BİR AKSİYON ŞOVU
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ EPİLEPSİYLE SAVAŞA BİR DESTEK DE BENDEN
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS EYVAH ŞEKERİM DÜŞTÜ!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOŞULLAR DEĞİŞTİ Mİ?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu söyleyecek mi?
  • 2 Erdem Yarbay'ı bekleyen sürpriz
  • 3 Fatih namlunun ucunda!
  • 4 Melek, büyük sırrı anlatacak mı?
  • 5 "İçerde"nin heyecan dolu yeni tanıtımı yayınlandı
  • 6 Hazal Kaya: Reyting kaygım yok