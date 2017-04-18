Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 31. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Füsun'un Mert'e "Ben seni oğlum gibi sevdim, sana güvendim, temiz çocuk dedim. Helal olsun sokaklardan kendini kurtarmış yetiştirmiş dedim. Hepsi kocaman bir yalanmış, sen Celal'in adamıymışsın" deyip kapısından kovduğu duygusal sahne izleyenlerde merak uyandırdı.

"İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 30. bölümünde; Melek tüm gerçekleri Coşkun'dan öğrendikten sonra hesap sormak için Celal'in yanına gitti ve Celal'e her şeyi öğrendiğini söyledi. Hastaneden çıkan Melek ilk olarak Füsun'u aradı ve ona Umut'u bulduğun söyledi.

Ancak Celal Melek'i kaçırtıp eve hapsetti. Celal’in kurtulması Kudret’i daha çok öfkelendirdi. Kudret, Serkan’ı Mert ve Sarp’ı öldürmesi için görevlendirdi. Melek tutulduğu yerden kaçıp Sarp ve Mert'i onunla aynı yerde buluşması için aradı. Melek'i Davut takip ederken, Kudret'in adamı Serkan da Sarp ve Mert'i takibe almıştı. Melek, Sarp'a tam Umut'un Mert olduğunu söyleyecekken Sarp'ı vurmak üzere olduklarını fark edip önüne atladı ve vuruldu.

Duygusal dakikaların eksik olmadığı bölümde Mert'in kimliğinin ortaya çıkması pahasına Sarp ve yerde yatan Melek'in yanına koştuğu ve iki kardeşin Melek'in başında gözyaşlarına boğulduğu sahne izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

İÇERDE DİZİSİNİN BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN