Ay Yapım imzalı ‘İçerde’nin dün akşam yayınlanan bölümünde tüm gözler Melek’e çevrildi. Sarp ve Mert’e gerçekleri söylemek üzere olan Melek, final sahnesinde vuruldu. Melek yaşayacak mı sorusunun cevabı büyük bir merakla beklenecek.

Ekranların fenomen dizisi ‘İçerde’nin dün akşam ekrana gelen bölümü ABC1 20+'da 9,78 izlenme oranı (rating), 19,40 izlenme payı (share), AB’de 9,47 izlenme oranı (rating), 19,97 izlenme payı (share) ile nefes nefese izlendi. #kardeşim etiketi ile ise 24.961 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 30 dakika, Dünyada ise 5 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

‘İçerde’nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu öğrenen Melek, bu büyük gerçeği onlarla paylaşmak için iki kardeşi aynı yere çağırdı. Ancak buluşma mekânına sadece Sarp ve Mert ile Melek gelmedi. Celal’in, gerçekleri kimseyle paylaşmaması için Melek’in yanında gördüğü kişiyi vurmasını emrettiği Davut ve Kudret’in, Handan’ın ölümünden sorumlu tuttuğu Sarp ve Mert’i öldürmesi için görevlendirdiği Serkan da oradaydı.

Büyük bir tehlikenin ucunda olduklarını fark eden Melek, Sarp’a gerçekleri söyleyecekken kendini bir anda sevdiği adama siper etti ve kurşunların hedefi oldu. Mert’in de tanık olduğu bu an, final sahnesine damgasını vururken, Melek yaşayacak mı sorusunun cevabı şimdiden büyük bir heyecanla beklenmeye başladı.

İÇERDE TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR ‘İLK’E İMZA ATTI!

360 DERECE İÇERDE’YİZ!

İçerde, dün akşam izleyicilerine benzersiz bir fırsat sunarak Türk televizyon tarihinde bir ‘ilk’e imza attı. Shazam uygulamasını indiren izleyiciler, ekran başındakileri soluksuz bırakan final sahnesini 360 derece açıyla izleme şansı yakaladı. Bu uygulamayı indiren tam 55 bin izleyici, Melek’in vuruluş anına tanık olarak onu vuranın Serkan mı, Davut mu olduğu sorusunun cevabını öğrendi. ‘İçerde’ ve Show TV, Türkiye’de bir ‘ilk’i gerçekleştirmenin yanında, dünyada da bu uygulamayı kullanan sayılı örnekler arasına adını yazdırmış oldu.

“Tekmenin en babasını sen vurmuşsun meğer bize”

Coşkun’dan geçmişe dair tüm gerçekleri öğrenen Melek, soluğu hastanede, babası Celal’in karşısında aldı. Gözyaşları içindeki Melek’in, babasıyla nefes kesici yüzleşmesi bölümün en unutulmaz anlarından biri oldu. Sözleriyle Celal’e en büyük darbeyi vuran Melek’in “Babamız oldun, kahramanımız oldun. Her yere düştüğümüzde bizi kaldırdın. Ama tekmenin en babasının sen vurmuşsun meğer bize” dediği an, izleyicileri de derinden etkiledi.

FÜSUN, MERT’İN CELAL’İN ADAMI OLDUĞUNU ÖĞRENECEK!

Geçtiğimiz bölümlerde oğlu Sarp’ın hâlâ polis olduğunu öğrenen ve hayatının en mutlu anlarından birini yaşayan Füsun yeni bölümde Mert’in, Celal’in adamı olduğunu öğrenerek derinden sarsılacak. Füsun ile Mert’in, Füsun’un evi önündeki duygu yüklü yüzleşmesi, izleyicileri gözyaşlarına boğacak.

‘İçerde’nin yeni bölümü 24 Nisan Pazartesi saat 20:00’de Show TV’de ekranlara gelecek.

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