360 DERECE İÇERDE’YİZ!



Shazam uygulamasını indiren izleyiciler, ekran başındakileri soluksuz bırakan final sahnesini 360 derece açıyla izleme şansı yakaladı. Bu uygulamayı indiren tam 55 bin izleyici, Melek’in vuruluş anına tanık olarak onu vuranın Serkan mı, Davut mu olduğu sorusunun cevabını öğrendi.



TÜRKİYE VE AVRUPA'DA İZLENME REKORU!



‘İçerde’ ve Show TV, Türkiye ve Avrupa'da bir ‘ilk’i gerçekleştirmenin yanında izlenme rekoru kırarken dünyada da bu uygulamayı kullanan sayılı örnekler arasına adını yazdırmış oldu.



İşte 30. bölüm 360 derece final sahnesi!



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