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Evlat Kokusu
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Evlat Kokusu yeni bölümünde vurulan Zeyno ölecek mi?

Çınar'ın doğum günü partisinde Çınar'a sıkılan kurşunun önüne atlayan Zeyno vuruluyor. İşte Evlat Kokusu 6. bölüm fragmanı ve özeti...

18 Nisan 2017 Salı, 23:25:25 Güncelleme: 23:26:47

Başrollerini Hande Soral ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Evlat Kokusu 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Çınar'ın doğum günü partisinde vurulan Zeyno ölüyor mu? İşte Evlat Kokusu 6. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

EVLAT KOKUSU 6. BÖLÜMÜNDE ZEYNO VURULUYOR

Çınar’ın doğum günü partisi, patlayan silah sesi ile birlikte kana bulanır. Tetikçinin kurşunu, Çınar’ı korumak için hamle yapan Zeyno’ya isabet eder. Aslan, tüm ailesini tehlikeye atan bu saldırının hesabını sormak üzere harekete geçer.

Zeyno’nun velayet davasını üstlenen Av. Leyla, şoke edici bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. Akbaşlar’ı karşısına alan Zeyno’ya karşı, gizli eller çoktan devreye girmiştir. Zeyno ile Aslan’ın Çınar’la birlikte dağ evinde geçirdikleri bir gece Zümrüt’ün sabrını taşırır.

Cevahir’le, Iraklılar’la yaptığı anlaşma nedeniyle karşı karşıya gelen Serdar, yukarıdan gelen bir emir ile saf değiştirir. Artık Aslan ve Hünkar’ın karşısında, Cevahir’in yanındadır Serdar. Güçler dengesindeki bu değişiklik Akbaşlar kadar, Zeyno’yu da etkileyecektir. Öte yandan, Aslan’la aralarında sorunlar yaşayan Zümrüt de önemli bir karar alır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zeyno’nun evinde rahatsızlanan Ela herkesi korkutur. Zeyno’nun müdahalesi Ela’yı hayata döndürürken, Zümrüt ve Aslan, Zeyno’ya ikinci kez can borçlanmıştır.

Akbaşlar’ın evinin hizmetlisi Seher ile Belma ile arasındaki tartışmada Hünkar’ın Seher’den yana tavır göstermesi aile içindeki bir başka sırrın işaretidir. Ve ailede sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlamıştır. Cemre de babası Cevahir ile ilgili acı veren bir gerçeği öğrenir. Serdar tarafından, Iraklılar ile yaptığı sözleşmeyi feshetmesi için baskı gören Cevahir harekete geçer ancak karşı tarafın hiç böyle bir niyeti yoktur.

Zeyno’nun doğurduktan hemen sonra kaçırılan oğlu Çınar’ın doğum günüdür ve Zeyno 5 yıl sonra ilk kez oğlunun doğum gününü kutlayabilecektir. Oğlu için kendi evinde bir kutlama yapan Zeyno, Akbaşlar’ın evinde yapılacak büyük kutlamaya da davetlidir. Ancak kapıda kendisini kötü bir sürpriz beklemektedir. İçeride ise çok daha büyük bir felaketin yaşanmasına dakikalar vardır.

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