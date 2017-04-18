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Kara Sevda 65. bölümünde Tarık için yolun sonu...

Kara Sevda, izleyicileriyle 65. bölümde buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kara Sevda 69. bölüm fragmanı ve özeti...

18 Nisan 2017 Salı, 23:32:25 Güncelleme: 23:33:21

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda, izleyicileriyle 65. bölümde buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kara Sevda 69. bölüm fragmanı ve özeti...

KARA SEVDA YENİ BÖLÜMÜNDE TARIK İÇİN YOLUN SONU

Kemal’in otopsi raporunun ardından Nihan’la arasına koyacağı mesafe, Nihan'ı şüphe içinde bırakır. Kemal, ilk şokun ardından Tarık’la yüzleşmek için harekete geçer. Tarık ise Emir'i öldürmek için ant içmişken hiç beklemediği bir itirazla karşılaşır. 

Asu’nun katil Tarık itirafı, Mercan’ın da aynı isme yönelmesiyle Nihan için dikkate değer bir iddia halini alır. Öte yandan Emir, gerçeklerin ortaya çıkacak olmasının rahatlığıyla, Nihan’ın üstündeki baskısını artırır. Nihan bu baskıya bütün gücüyle direnirken, Emir kazanacağını bilmenin rehaveti içindedir. 

Emir, Zeynep’in tekrar eden sancılarına şahit olduğunda oğluyla ilk gerçek temasını da yaşar. Öte yandan Zeynep, Hakan’la nikah günü yaklaşırken Emir ile ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.



Leyla, Kozcuoglu Holding’de yaşanan aşırı kar artışının ardındaki gerçekleri araştırmaya başlar. Ancak Emir’in aylardır planladığı şirket hamlesi gerçekleşmek üzeredir. Bu planın emniyet freni ise Nihan’dır.

Nihan, Kemal’e ulaştığında artık soruları ve cevapları bir kenara bırakır. Sevdası için edebileceği en büyük yemini eder. Ancak Kemal için gerçeklerin ağırlığını sırtından indirmek kolay değildir. Tarık ile Kemal’in büyük yüzleşmesi Nihan ile Kemal’in sevdasına da yön verecektir.

İki kara sevdalı var gücüyle bütün çetin cephelere karşı mücadelesini sürdürürken, Emir bu savaşı nasıl kolayca bitirebileceğini ispatlayacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE OZAN CİNAYETİ AYDINLANDI

Emir ve Asu’nun kurduğu acımasız plan Tufan’ın canı pahasına başarıya ulaşmıştır. Artık sıradaki hedefleri, Ozan’ın ölümüdür. Kemal, Nihan ve Mercan, Ozan’ın ölümünün altındaki buzdağıyla ilgili buluşur. Kemal ve Mercan gerçeği ortaya çıkarmak için daha uzun ve sabırlı bir süreçten geçerek araştırmaya devam etmelerini savunurken, Nihan’ın buna sabrı yoktur. Asu’yla Ozan’ın cinayeti üzerinden bir yüzleşme planlar. Bu plana göre Asu’nun tek kurtuluşu gerçeği itiraf etmektir.

Diğer tarafta Emir, Tarık'ı "er meydanına" çıkaracak planı için düğmeye basar. Kemal de Tarık’la ilgili içinde filiz veren kuşkularıyla savaşmaya başlar. Ancak Kemal’in artık ne kardeş kaybetmeye, ne de Nihan’dan bir dakika uzak kalmaya tahammülü vardır. Kemal’in içine kapandığı anlarda, Nihan aşkıyla Kemal’e soluk olmayı sürdürecektir.

Mercan, Asu’yla ilgili geçmişe dönük yaptığı araştırmada Asu ve Tarık arasındaki bağı bulur. Bu önemli delil bütün dengeleri değiştirecektir. Mercan'ın ateş hattına girmesi Tarık için geri sayımı başlatır. Bu sarmaldan kurtulmasını sağlayacak çıkış bileti için Tarık son hamlesini yapar.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenen Zeynep, bu haberi Emir’le paylaşmak için bir araya gelir. Bu buluşmaya beklenmeyen bir konuğun dahil olması, Zeynep’in bütün dengelerini değiştiren bir iç savaş başlatır. Bu savaşın sonu Hakan’la evlenmemesi karşılığında Emir’e kendisiyle evlenme şartı ortaya koymasına gidecektir.

Ozan cinayetinin üstündeki bütün sis tamamen kalktığında, Nihan’la Kemal hayatlarının en büyük şokuyla karşı karşıya kalacaktır.

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