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"Fi" 4. 5. ve 6. bölüm ne zaman?

"Fi" dizisi, yayınlanan ilk 3 bölümünün ardından izleyicilerde merak uyandırmıştı. Takipçileri şimdi de yeni bölümü bekliyor. Peki Fi yeni bölüm ne zaman?

19 Nisan 2017 Çarşamba, 19:07:40 Güncelleme: 19:26:04

Başrollerini Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı "Fi" dizisi, yayınlanan ilk 3 bölümünün ardından izleyicilerde merak uyandırmıştı. Peki Fi yeni bölüm ne zaman? İşte Fi dizisi hakkında detaylar...

"Fİ" YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

3 bölümü birden yayınlanarak izleyiciyle buluşan ve beğeni toplayarak sosyal medyada da konuşulan "Fi" dizisi için izleyiciler yeni bölümü bekliyor. Geçtiğimiz günlerde "Fi" dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı açıklanmıştı.

"Fi" dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada dizinin 4. bölümünün, 5. bölümünün ve 6. bölümünün 21 Nisan'da izleyicilerle buluşacağı bildirilmişti.

Fİ DİZİSİ OYUNCULARI

● Ozan Güven - Can Manay karakteri ile

● Serenay Sarıkaya - Duru karakteri ile

● Mehmet Günsür - Deniz karakteri ile

● Berrak Tüzünataç - Özge Egeli karakteri ile

● Büşra Develi - Bilge Görgün karakteri ile

Fİ DİZİSİ KONUSU

Fi dizisinde, psikiyatr olan Can Manay'ın hikayesi anlatılmaktadır. Psikiyatr Can Manay, hem bir üniversitede ders vermekte, hem de kendi televizyon programında terapi yapmaktadır. Şans eseri karşılaştığı Duru'ya aşık olsa da Duru'nun bir sevgilisi (Deniz) vardır.

Aynı zamanda ders verdiği üniversitedeki Bilge adındaki öğrencisinin iyi bir psikolog olacağına inanmaktadır ve onun sınırlarını zorlamaktadır. Öte yandan da Özge Egeli adlı bir muhabir, Can Manay'ın kirli geçmişini ortaya çıkarmak için çabalamaktadır.

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