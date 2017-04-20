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Cesur ve Güzel
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Cesur ve Güzel 23. bölümünde Cesur, kendini aklayabilecek mi?

Tahsin Korludağ ve Cesur Alemdar'ın düşmanlığını konu edinen Cesur ve Güzel, 23. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cesur, adını temize çıkarabilecek mi? İşte Cesur ve Güzel 23. bölüm fragmanı ve özeti...

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:56:11 Güncelleme: 01:00:39

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Cesur ve Güzel, 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cesur, kendini aklayabilecek mi? İşte Cesur ve Güzel yeni bölüm fragmanı ve özeti...

CESUR VE GÜZEL 23. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Annesinin katilinin ölü bulunması tüm şüphelerin Cesur’un üzerinde toplanmasına neden olur. Onun cinayetle suçlandığını öğrenen Sühan şaşkına dönerken, Tahsin Korludağ kızını Cesur’dan uzaklaştırmak için eline geçen bu fırsatı kullanmaya kararlıdır.

Kendine yapılan büyük ihanetin sonunda elini kana bulayan Tahsin Korludağ, hayatının iplerini Rıza’nın ellerine bırakmış durumdadır. Amacına ulaşmak için herkesi kurban edebileceğini kanıtlayan Rıza’nın bu sefer çok daha acımasız bir planı vardır.

Korludağ Çiftliği cinayet haberiyle sarsılırken, Cahide, Hülya’dan kurtulmayı kafasına koymuştur. Sonunda kendisini de yakacak bir yangının fitilini gözünü kırpmadan ateşler. 

Cesur’un polisin elinden kaçması, olayları içinden çıkılmaz hale getirir. Bu sefer karar verme sırası Sühan’a geçer, aşkıyla adalet arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Adını temize çıkarmak için canını tehlikeye atan Cesur, Sühan’dan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sevdiği kadının dudaklarından dökülen kelimeler Cesur’un kalbini paramparça eder. Bebeği için aşkından vazgeçmeyi göze alan Sühan için en büyük bedel, Cesur’un gözlerindeki hayal kırıklığıdır.

Tahsin Korludağ’ın cinayet davasında ikinci duruşma hareketli geçer, ortaya çıkan yeni deliller, Cesur ve Sühan’ı birlikte hareket etmek mecburiyetinde bırakacaktır.

Cahide, evliliğini geri kazanmak için elinden geleni yapmaya çabalarken aldığı haberle sarsılır. Bundan sonra Korludağ Çiftliği’nde hayat giderek zorlaşacaktır. 

Yan yana olmak canlarını yaksa da Cesur ve Sühan, cinayeti aydınlatacak büyük ipucunun peşine düşerler. Annesinin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çok yaklaşan Cesur’u yolun sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.

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