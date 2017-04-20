Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey'in hikayesini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisi 85. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Bamsı, Helena'yı kurtarmak için Ertuğrul tarafından görevlendirilişmiştir. Bamsı bu fırsatı değerlendirebilmek için uğraşmaktadır. Peki Diriliş Ertuğrul 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi 85. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Dizinin 86. fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Diriliş Ertuğrul 86. yeni bölümüyle 26 Mart Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA "OSMAN GAZİ DÖNEMİ"

Başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin döneminin bitmesi nedeniyle Diriliş Ertuğrul'da yeni bir sezon başlıyor. Yeni sezonda ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenecek.

Bu sebepten dolayı Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor. Aynı zamanda dizi ekibinin Osman Gazi'yi canlandıracak karakter için arayışta olduğu öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 85. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır. Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar.

Peki oradan sağ salim çıkabilecekler midir?

Kalbi ve vücudu yaralı olan Dündar’ı kurtarabilecekler midir? Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir. Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır. Peki Bamsı kendisi için çok mühim olan bu vazifeyi yerine getirebilecek midir?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

DÜNDAR, KARACAHİSAR KALESİNDE HALE ESİRDİR

Diriliş Ertuğrul 84. bölümde neler oldu: Ertuğrul, Nikea’dan gelen istihbarat üzerine Dündar’a ve Doğan’a, sultana haber iletmeleri için onları Konya’ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli’ye söylemiştir. Günyeli Dündar’ın Konya’ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural’a daha sonra Vasilius’a ulaşmıştır. Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan’ı öldürerek, Dündar’ı esir almışlardır. Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür. Dumrul’dan gelen istihbaratla Ertuğrul Nikea’ya giden kervanı basmış, kardeşi Dündar’ı kurtaracağını sanırken Haçaturyan’ın cesediyle karşılaşmıştır.

Ertuğrul büyük sarsıntı içerisindedir. İntikam duygusu bütün bedenini sarmıştır. Şimdi adım adım cihad yaklaşmaktadır. Artık Ertuğrul’u durdurmak kolay olmayacaktır. Peki Ertuğrul’un hamlesi ne olacaktır? Diğer yandan Dündar, Karacahisar Kalesinde hala esirdir. Vasilius son olarak onu zindandan almış ve bir yere götürmüştür. Kimse nereye gittiğini bilmemektedir. Peki Dündar’ın akıbeti ne olacaktır? Bütün bu acıların yaşanmasına sebep olan Acar ve Günyeli ise kazandıkları zaferin mutluluğu içerisindedirler. Çavdar Obası içinde fitneye devam etmektedirler. Peki bütün bu işlerin ardında onların olduğu anlaşılacak mıdır? Yoksa ortalığı karıştırmaya devam mı edeceklerdir?

