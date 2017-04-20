İstanbul sokaklarında her türlü suçla mücadele eden Rıza Baba ve ekibinin hikayesini konu edinen Arka Sokaklar, izleyicisinin karşısına 438. defa çıkıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Buse, hayatını kurtaran Ali’den çok etkilenmiş ve ona aşık olmuştur. İşte Arka Sokaklar 438. bölüm fragmanı ve özeti...

BUSE, HAYATINI KURTARAN ALİ'YE AŞIK OLUYOR

Mankenlik Ajansı sahibi Hale, Buse’nin ifade vermesini engellemek için her yolu dener. Kızı susturmak için adam tutar ancak polisler olaya müdahale eder. Erkek kardeşini devreye sokarak Buse’yi mahkeme günü kaçırtır. Ekip kızı mahkemeye yetiştirmek için peşlerine düşer. Buse, Ali’yi elde etmek için sinsi planlar yapar.

Selin’in komşusu Kadir, karısı Seval’e şiddet uygular. Selin bunu fark eder ve kadını adamın elinden kurtarır. Seval, kocasının düşmanları tarafından kaçırılırken Sevgi kaçıranları görür. Artık bir görgü tanığı vardır.

Metin ve Tekin, yolda baygın bir adam bulurlar ve yardım etmek için eve götürürler. Adam hafızasını kaybetmiştir ve hiçbir şey hatırlamaktadır. Hüsnü, evde tanımadığı bir adam görünce şaşkına döner ve sinirlenir. Adamı alıp emniyete götürür.

Nazike, adamın eski kocası Talat’a olan benzerliği nedeniyle, Talat ismini takar. Emniyette kısa bir araştırmadan sonra, adamın adının Muzaffer olduğunu ve evli olduğunu öğrenirler. Nazike hayal kırıklığına uğrar, çünkü adamdan etkilenmiştir. Evlenme hayalleri suya düşer.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE GÜMÜŞ VE ADAMLARI OKTAY'I KAÇIRMIŞTI

Mesut taburcu olur ve bir süre evinde dinlenecektir. Herkes Mesut iyileştiği için çok mutludur ve karşılamaya gelirler. Selin bir süre onun yanında kalıp tamamen iyileşene kadar refakat edecektir. Sevgi ve Tunç’la beraber adeta bir aile olmuşlardır. Sevgi, bu durumdan çok memnundur.

Hale, mankenlik ajansı sahibi olan fakat genç kızları tuzağa düşürüp fuhuşa zorlayan bir kadındır. Buse isimli oldukça güzel bir mankeni tehdit ederek, şiddet uygular. Kız şikâyetçi olmak için emniyete gelir. Ekibimiz Hale’nin yaptığı pis işleri ortaya çıkarmak için plan yaparlar. Buse’yi de son dakika fuhuşa zorlanmaktan Ali’nin de dâhil olduğu ekibimiz kurtarır. Buse, Ali’den etkilenmiştir.

Pınar, Ali ile öğlen yemeğine çıkmak için emniyete gelir. Bu sırada emniyette işlemleri devam etmekte olan Buse Ali’ye teşekkür etmek için boynuna sarılır. Pınar’ın bu ana bire bir tanık olması ve verdiği tepki sonrasında doğacak sorunların habercisi olur.

Nihal ve Furkan isimli çift uyuşturucu bağımlısıdır. Furkan tedavi olup bırakmıştır ancak Nihal hamile olduğu için tedavi olamamış ve bebeği de bağımlı doğmuştur. Kadın aldığı uyuşturucu etkisiyle hayatını kaybeder. Nihal’in uyuşturucu aldığı torbacıların hepsi esrarengiz şekilde öldürülmektedir.