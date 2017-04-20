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İstanbullu Gelin
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İstanbullu Gelin yeni bölümünde Boranlar'da fırtınalar kopuyor!

İstanbullu Gelin, 8. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Boranlar’da fırtınalar koparken Esma kendi yöntemiyle ailesi için her şeyi kontrol altına almaya çalışmaktadır! İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve özeti...

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:55:20 Güncelleme: 22:57:16

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin, 8. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Boranlar’da fırtınalar koparken Esma kendi yöntemiyle ailesi için her şeyi kontrol altına almaya çalışmaktadır! İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve özeti...

BORANLAR'DA FIRTINALAR KOPUYOR

Adem’in Faruk’a oynadığı oyun herkesi etkiler. Süreyya ve Faruk aşkı da bu durum karşısında sınanmaktadır. Unutmaya çalıştığı geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan Senem, Süreyya’nın sırrını öğrenmemesi için mücadele ederken kendini daha büyük bir tehdidin içinde bulur. 

Fikret’in İpek için almak istediği ev ailede tepkiye yol açar. Faruk ve Fikret’in gitgide aralarının açılması ise Adem için fırsata dönüşmektedir.

Boranlar’da fırtınalar koparken Esma kendi yöntemiyle ailesi için her şeyi kontrol altına almaya çalışmaktadır. Begüm için ise artık hareket zamanıdır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE SÜREYYA VE ESMA SAVAŞI BAŞLIYOR

Süreyya’nın kendinden emin konuşması sonrası yere düşüp bayılan Esma hastaneye kaldırılır. Boran erkekleri annelerinin ilk defa yıkıldığını görmüştür.

Süreyya ile yaşanan gerginliği bilmeyen Faruk bu hastalığın altındaki sebebi merak etmektedir. Süreyya kendisini suçlayıp vicdan azabı yaşarken Esma asla kaybeden taraf olmayacağını gösteren bir oyun içerisindedir. 

Fikret ile İpek’in arasında yaşanan tatsız olay ikisinin de farklı adımlar atmasına neden olur. İpek artık annesinin de verdiği destek ile Boran konağında varlığını hissettirmeye başlayacaktır.

Murat etkisinden çıkmadığı Zeynep ile yakınlaşmaya çalışırken hoşlanmayacağı bir manzara ile karşılaşır. Öfkesinin dindireceği yer ise yine Bade’nin kolları olacaktır.

Adem’e hiç güvenmeyen Faruk kaldırdığı her taşın altından onun çıktığını gördükçe delirir. Adem’in ise Faruk’u köşeye sıkıştıracak bir planı vardır.

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