Aşk ve Mavi 24. son bölüm fragmanı ve özeti

Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi, izleyicileriyle 24. bölümde buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Mavi iyileşiyor. İşte Aşk ve Mavi 24. bölüm fragmanı ve özeti...

AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Mavi, iyileşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm konak ahalisi Mavi'nin konakta kalıp kalmayacağını merak etmektedir. Pembe ve İsmet gizlice evlenirler.

Bunu öğrenen Göreçkiler, Pembe ve İsmet'i konaktan kovarlar. Ali'nin, Mavi'ye yaptığı jestleri kıskanan Safiye, aynı ilgiyi Cemal'den bekler.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mavi, ailesiyle birlikte konağı terk eder. Yolda Mavi'nin kullandığı arabayla trafik kazası geçirirler. Üstelik bir de hamiledir. Ali, baba olacağı için mutludur ama bir gün Mavi'nin iyileşeceğini ve yine gitmek isteyeceğini düşünür.

Ömer, Mavi'ye tüm gerçeği anlatmak istemektedir. Hasibe ona engel olmak ister.

AŞK VE MAVİ OYUNCULARI

Emrah - Ali karakteri ile

Burcu Kıratlı - Mavi karakteri ile

Işıl Yücesor - Refika karakteri ile

Kenan Bal - Fazıl karakteri ile

Cüneyt Mete - Cemal karakteri ile

Ayşegül Ünsal - Hasibe karakteri ile

Birgül Ulusoy - Birgül karakteri ile

Alayça Öztürk - Safiye karakteri ile

Osman Karakoç - İlyas karakteri ile

Uğur Uzunel - İsmet karakteri ile