Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır, Rojda Demirer ve Almila Ada gibi isimlerin bulunduğu Adı Efsane, 13. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Hakan'ın alacağı karar Melis'le olan ilişkisini nasıl etkileyecek? İşte Adı Efsane 13. son bölüm fragmanı ve özeti...

TARIK, HAKAN VE FİKO'YU CEZALANDIRIYOR

Adı Efsane 13. bölümünde neler yaşanacak? İşte yeni bölüme dair detaylar;

Tarık, kurallara uymayan Hakan ve Fiko’yu cezalandırır. Fiko, her şeye rağmen hayallerinin peşinden gitmeye kararlıdır. Ona yardım edebilecek tek kişi ise Hakan’dır. Sadık ve Ali’ninse Kıvanç’ın yaptıklarını yanına bırakmaya hiç niyetleri yoktur. Seçil, Bahar’la arasında olanları kızlara söylemesi konusunda Tarık’a baskı yapar.

Tarık, Hakan’la Fiko’nun bir kez daha yanlış yapmalarına engel olabilecek mi? Tarık, Melis’e, Bahar’la arasındaki ilişkiden bahsedecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE TARIK, KOLEJ TAKIMININ KOÇLUK TEKLİFİNE CEVAP VERDİ

Seçil’in ayarlaması ile kolejden gelen transfer teklifine Tarık’ın verdiği cevap kızlarını sevindirir.

Seçil, Tarık ve Bahar’ı dans ederken görünce sinirinden köpürür. Tarık ve Bahar, Seçil’in kendilerini izlemesinden habersiz güzel anın tadını çıkarırlar.

Basketbol turnuvasında devam eden takıma ve Tarık’a gözlemciden gelen haber çok sevindirir; fakat, sonunda Hakan ve Fiko’nun içine düştükleri durum gelen haber için olumsuz bir durum yaşanmasına neden olur.

Seyfi, Hakan ve ailesinin oturdukları evi ellerinden almak için yaptığı kötü plan adım adım işlemeye başlamıştır. Annesinin aklına girdikten sonra, önündeki en büyük engel olan Hakan’ı işlemeye başlar.

Kıvanç, Hakan ve tayfası ile ilgili nefretine yeni bir oyun kurarak acımasız bir plan yapar.