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Fazilet Hanım ve Kızları
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Fazilet Hanım ve Kızları 5. bölümünde neler yaşanacak?

Fazilet Hanım ve Kızları, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı ve özeti...

21 Nisan 2017 Cuma, 23:03:38 Güncelleme: 23:05:28

Kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi siimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı ve özeti...

FAZİLET, YALIYA YATILI GİRİYOR

Yağız ve Sinan’ın Hazan’ın evindeki sürpriz karşılaşmaları, iki kardeş arasında büyük bir çekişmenin başlangıcı olur. Birbirlerine karşı dolu olan iki kardeş en olmayacak yerde büyük bir patlama yaşayınca ikisi de beklemedikleri bir bedel ödemek zorunda kalır.

Fazilet ve Ece ise yalıda şimşekleri hızla üzerlerine çeker. Fazilet’in yalıda kalmak için oynadığı oyun sarpa sararken hiç beklemediği yerden bulduğu destek imdadına yetişir.

Annesi ve kardeşinin yalıda yatılı kalmalarına büyük tepki gösteren Hazan, yalıya adım atmamaya kararlıdır fakat evde tek başına geçirdiği gece hiç de beklediği gibi geçmez ve kendini bir anda Sinan’ın kollarında bulur.

Diğer yanda, yalıdaki ilk gecelerine büyük umutlar bağlayan Fazilet için de olaylar bambaşka gelişir. Bir anda tüm planlarını suya düşürecek bir tehditle burun buruna gelen Fazilet’in tehlikeli hamlesi, yalıdaki anma gecesine damgasını vurur. Sinan’ın kuşatması altında olan Hazan ise, oyuna kapılmamak için direnirken kendisini büyük bir krizin eşiğinde bulacaktır. 

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sinan’a en büyük tepkiyi, Hazan’la yüzleşmesinin ardından hayatının şokunu yaşayan Yağız gösterir. Yağız ve Sinan, Hazan yüzünden ilk kez karşı karşıya gelirken, Sinan’ın açıklamasıyla neye uğradığını şaşıran Hazan ise Nil’in hedefindedir.

Nil’in Hazan’la uğraşmaya başlaması Hazan’ı da Fazilet’i de zor duruma düşürür. Yalıda aşağılanmak, Fazilet’i iyice hırslandırır.

Fazilet, Sinan’ın sözde sevgililik ilanını çıkarları için kullanmaya kararlıyken, ailesine tamamen baş kaldıran Sinan da Hazan’ın peşindedir. Hazan ise, hissettiği yoğun duygulara rağmen Sinan’a oyuncak olmamaya kararlıdır.

Hazım’ın yaşananlar karşısında aldığı tavırla, hiç beklemediği bir anda Fazilet’in hayalleri yıkılır. Sinan ve Hazan arasındaki kaçma kovalamaca Yağız ve Hazan’ı bir kez daha karşı karşıya getirir.

Sinan, Hazan ve Yağız cephesinde fırtına kopmak üzereyken, kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Fazilet’in yaptığı hamle, yalıyı da kızlarını da alt üst eder.

 

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