TELEVİZYON
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kalbimdeki Deniz
TELEVİZYON

Kalbimdeki Deniz 26. son bölüm fragmanı ve özeti

Kalbimdeki Deniz, izleyicileriyle 26. kez buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Mirat, Deniz'e aşkını itiraf ediyor. İşte Kalbimdeki Deniz 26. bölüm fragmanı ve özeti...

21 Nisan 2017 Cuma, 23:30:55 Güncelleme: 23:32:20

Başrollerini Kutsi ve Özge Özberk'in paylaştığı Kalbimdeki Deniz, izleyicileriyle 26. kez buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Mirat, Deniz'e aşkını itiraf ediyor. İşte Kalbimdeki Deniz 26. bölüm fragmanı ve özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Deniz Diyar ve Serdem’i ikna ederek tehlikeli umut yolculuğundan vaz geçirir. Mirat her şeyi öğrenen Deniz’e aşkını itiraf eder ama Deniz’in kafasını toparlamak için zamana ihtiyacı vardır. Ece ve Volkan’ın arkadaşlığı gelişirken, Mustafa Ece’ye anne konusunu tamamen kapattığını söyler.

Raşhel Artun’la iletişime geçerek, Mirat’ın hala bekar olduğunu ve dededen kalma evde oturduğunu öğrenir. Zeynep ve Azize’yi taşıyan botun devrildiği ve ölüm haberleri hepsini sarsar. Mehmet Cemile’yle evleneceklerini açıklar. Hülya, Nejat ve Mirat dostluğunu bozmak için araya fitne sokar.

Alihan Kıbrıs’ta çıkarıldığı mahkemede Deniz ve çocukların başlarına gelenleri, icra takiplerini öğrenir ve yıkılır. Şebnem’le büyük bir kapışma yaşarlar. Şebnem Alihan’ın kafasını bulandırır. Artun Deniz’le evlenmeyi kafasına iyice koyarken, Deniz ve Mirat Cemile’yi Mehmet’e istemeye giderler. Onca yıldan sonra terk ettikleri erkeklerin karşısına çıkan Zahide ve Raşel, İbrahim ve Mirat’ı alt üst edecektir. 

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Annesiyle yüz yüze gelen Mustafa hayatının şokunu yaşarken, oğluyla karşılaşmak Zahide’de deprem etkisi yaratır. Ağzında hiçbir şeyi tutamayan Fikriye, az kalsın Artun’un planlarını bozacak olur. Nejat ve Hülya ilişkisi kopma noktasına gelirken, Mehmet ve Cemile sürpriz bir karar verirler.

Mirat ve Deniz'in yakınlaştığını gören Ece büyük tepki verirken, Artun da bu yakınlaşmayı engellemek için Mirat’ın ilk aşkı Raşel’e kancayı takar. Hülya’nın gerçek yüzünü görüp susmak zorunda kalan Diyar ve Serdem ise kendi başlarının çaresine bakmak için tehlikeli bir plan yaparlar.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘Seksi Şempanze’ şimdi ne yapıyor?

Ünlü isimlerin makyajsız halleri
TELEVİZYON

Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı.. ...
Fazilet Hanım ve Kızları 5. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

İki kardeş birbirine giriyor!
Adı Efsane yeni bölümünde Tarık, Fiko ve Hakan'ı cezalandırıyor
TELEVİZYON

Hakan'ın alacağı zor karar!
"Fi" 4. 5. ve 6. bölümü yayınlandı!
TELEVİZYON

Fi yeni bölümü yayınlandı!
Aşk ve Mavi 24. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

"Bebeğime bir şey oldu"
İstanbullu Gelin yeni bölümünde Boranlar'da fırtınalar kopuyor!
TELEVİZYON

Boranlar'da fırtınalar kopuyor!
Buse'den Ali'yi elde etmek için sinsi plan!
TELEVİZYON

Buse, hayatını kurtaran Ali'ye aşık oluyor
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET KENAN VE YALIN’I KIYASLAMAK BÜYÜK HATA
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN İYİDİR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI KOŞ KATHRİNE KOŞ!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK BEYOĞLU’NDAKİ ÜNLÜ ARKADAŞLAR
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN UNSUZ, ŞEKERSİZ, TATLI BİR ARKADAŞLIK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN YAŞAMAYI SEÇMEK GEREK!
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR ORADA BİR ŞEHİR VAR UZAKTA
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ ÇAY VE PARFÜMÜN BULUŞMASI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL FESTİVALİN ARDINDAN
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS KENDİNİ SEVEN OMEGA ALSIN
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN REFERANDUM VE SURVİVOR
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 İki kardeş birbirine giriyor!
  • 2 Hakan'ın alacağı zor karar!
  • 3 Fi yeni bölümü yayınlandı!
  • 4 "Bebeğime bir şey oldu"
  • 5 Boranlar'da fırtınalar kopuyor!
  • 6 Buse, hayatını kurtaran Ali'ye aşık oluyor