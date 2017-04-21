Kalbimdeki Deniz 26. son bölüm fragmanı ve özeti

Başrollerini Kutsi ve Özge Özberk'in paylaştığı Kalbimdeki Deniz, izleyicileriyle 26. kez buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Mirat, Deniz'e aşkını itiraf ediyor. İşte Kalbimdeki Deniz 26. bölüm fragmanı ve özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Deniz Diyar ve Serdem’i ikna ederek tehlikeli umut yolculuğundan vaz geçirir. Mirat her şeyi öğrenen Deniz’e aşkını itiraf eder ama Deniz’in kafasını toparlamak için zamana ihtiyacı vardır. Ece ve Volkan’ın arkadaşlığı gelişirken, Mustafa Ece’ye anne konusunu tamamen kapattığını söyler.

Raşhel Artun’la iletişime geçerek, Mirat’ın hala bekar olduğunu ve dededen kalma evde oturduğunu öğrenir. Zeynep ve Azize’yi taşıyan botun devrildiği ve ölüm haberleri hepsini sarsar. Mehmet Cemile’yle evleneceklerini açıklar. Hülya, Nejat ve Mirat dostluğunu bozmak için araya fitne sokar.

Alihan Kıbrıs’ta çıkarıldığı mahkemede Deniz ve çocukların başlarına gelenleri, icra takiplerini öğrenir ve yıkılır. Şebnem’le büyük bir kapışma yaşarlar. Şebnem Alihan’ın kafasını bulandırır. Artun Deniz’le evlenmeyi kafasına iyice koyarken, Deniz ve Mirat Cemile’yi Mehmet’e istemeye giderler. Onca yıldan sonra terk ettikleri erkeklerin karşısına çıkan Zahide ve Raşel, İbrahim ve Mirat’ı alt üst edecektir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Annesiyle yüz yüze gelen Mustafa hayatının şokunu yaşarken, oğluyla karşılaşmak Zahide’de deprem etkisi yaratır. Ağzında hiçbir şeyi tutamayan Fikriye, az kalsın Artun’un planlarını bozacak olur. Nejat ve Hülya ilişkisi kopma noktasına gelirken, Mehmet ve Cemile sürpriz bir karar verirler.

Mirat ve Deniz'in yakınlaştığını gören Ece büyük tepki verirken, Artun da bu yakınlaşmayı engellemek için Mirat’ın ilk aşkı Raşel’e kancayı takar. Hülya’nın gerçek yüzünü görüp susmak zorunda kalan Diyar ve Serdem ise kendi başlarının çaresine bakmak için tehlikeli bir plan yaparlar.