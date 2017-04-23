Hayat Bazen Tatlıdır 25. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan, Ufuk Özkan ve Anıl Tetik gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bazen Tatlıdır, 25. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Hayat öğretmen açığa alınıyor. İşte Hayat Bazen Tatlıdır yeni bölüm fragmanı ve özeti...

HAYAT BAZEN TATLIDIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Hayat açığa alındığı haberiyle şok olur! Bu haberle yıkılan öğrenciler, Hayat’ın görevinden alınmasına Sevda’nın sebep olduğunu öğrenince Sevda’ya cephe alırlar! Koray, Gedik Paşa Anadolu Lisesi’nden ayrılıp eski okuluna dönmeye karar verir!

Loçko arkadaşlarından ve Asya’dan gizli taksicilik yaparken, arabasına hiç beklemediği biri biner! Birtanem, Şerif’in annesinin gözüne girebilmek için Hayat gibi davranmaya başlar! Koray, Sevda’yı kendinden vazgeçirmek için bir oyun oynar! Hayat, Cerrah ve Tamer’in kavgasında arada kalınca, başına gelecek kazadan kurtulamaz!

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sevda ve Koray rafting kazasından kaybolur! Hayatta olup olmadıklarından endişe eden arkadaşları ve Hayat panik halde beklemeye başlar. Cerrah, Tamer’le hesaplaşmak için kozlarını paylaşmaya karar verir! Ancak bu hesaplaşmadan sonra Tamer’in yeni planı onu Hayat’a daha da yaklaştırır.

Loçko sınıf arkadaşlarına yaptığı büyük hatanın telafisi için bir plan yapar! Birtanem, Şerif’in annesine kendisini sevdirmek için uğraşırken, bilmeden büyük bir yanlış yapar!

Nadir, doğal yaşam kampından okula getirdiği tavuklardan gizli gizli kazanç sağlarken Şerif’e yakalanır! Hayat, rafting kazası yüzünden büyük bir üzüntü yaşarken kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdir.