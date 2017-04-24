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İsimsizler
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Fatih annesinin hayatını kurtarmayı başarabilecek mi?

Kaymakam Fatih ve ekibinin hikayesini konu edinen İsimsizler, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte İsimsizler 5. son bölüm fragmanı ve özeti...

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:12:38 Güncelleme: 09:14:37

Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Bülent Alkış, Sedat Mert, Taner Ertürkler ve Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı İsimsizler, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte İsimsizler 5. son bölüm fragmanı ve özeti...

İSİMSİZLER 5. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Murat'ın hayatı tehlikeye giriyor! Terör örgütünün hain saldırıları artıyor!

Terör örgütü, son girişimlerinin başarısız olması sebebiyle daha da kızmaya başlamıştır. Ama Kaymakam Fatih ve ekibi, bu saldırganlara vatanı bırakmayacaktır.

Terör örgütünün sonraki planı daha fazla ölüm yönünde ilerlemektedir. Doktor Elif'in sevdiği bir ismi öldürmeyi göze alan terör örgütünün sıradaki hedefi Virankaya kaymakamının annesi olur. 

Fatih annesinin hayatını kurtarmayı başarabilecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sawer, art arda yaşadıkları bütün başarısızlıkların sorumlusu olarak Fatih’i görmektedir ve onu öldürtme kararı alır. Namlunun ucunda olan Fatih, vurulacak mı? Sawer’in bu girişimi nasıl sonlanacak?

İsimsizler 4.Bölüm’de ekibin Sinan hakkındaki şüpheleri doğrulanıyor mu? Önceki bölümde canlı bomba girişiminde bulunan Mahmut'un evinde arama yapılmıştı. Yapılan aramalar sırasında Terörle Mücadele Polisi Ahmet evde bir takım delillere ulaşmıştı.

Bu delillerin ortaya çıkmasıyla büyük bir korku ve panik yaşayan Sinan ise yolun sonuna geldiğini düşünmeye başlamıştı. Ekip, Sinan'ın hain olduğunu düşünüyordu ancak ellerinde henüz bunu kanıtlayabilecekleri bir belge yoktu.

Sinan'ı yakın markaja alan ekip, onunla ilgili bilgilere ulaşabilecek mi? Ahmet'in Fatih'e anlattıklarından sonra neler olacak? Sinan, ekibin ondan şüphelendiğini anlayarak, yeni bir yol mu izleyecek?

Öte yandan yeni Cumhuriyet Savcısı Zeki Öztan da hikayeye dahil oluyor. Zeki Öztan, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, Balıkesir Bigadiç, İzmir Ödemiş ve Ankara’da görev yaptıktan sonra Virankaya’ya tayini çıkan bir Cumhuriyet Savcısıdır. Fatih ve yeni savcı arasında neler olacak? Yeni savcı, bağımsızlığı konusunda neden şüphe çekti?

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