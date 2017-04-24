Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Atakan Arslan ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 4. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Söz 4. son bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Düğünde yaşanan katliam bütün Türkiye’de şok etkisi yaratır. Düğün sırasında verdiği kritik karar, Yavuz’un başının belaya girmesine sebep olur. Katliamla ilgili çekilen görüntüler çarpıtılarak medyaya servis edilir.

Türk askeri zor durumda kalır. Röportaj hayaliyle Çolak’ın yanına giden Eylem, başını nasıl bir tehlikeye soktuğunun farkında değildir.

Yavuz ve arkadaşları, bu cani saldırının karşılığını vermek için hızla harekete geçerler. Tim, Çolak’ı köşeye sıkıştırmak üzeredir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Düşen helikopterden sağ kurtulan Erdem Yarbay, uluslararası silah tüccarının peşinden bir mağaraya sığınır. Sığındıkları mağarada onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Köyde gerçekleşecek bir düğünün hazırlıkları başlar. Yavuz, bu düğünün masum olmadığı yönünde şüphelere sahiptir. Acaba Yavuz şüphelerinde haklı çıkacak mıdır?