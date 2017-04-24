TELEVİZYON
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kırlangıç Fırtınası
TELEVİZYON

Cemal artık Ülfet ve Turaboğlu ailesinin en büyük kabusu!

Kırlangıç Fırtınası, 7. bölümüyle takipçileriyle buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kırlangıç Fırtınası 7. son bölüm fragmanı ve özeti...

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:29:26 Güncelleme: 09:31:19

Kadrosunda Fikret Kuşkan, Emel Çölgeçen, Ayşenil Şamlıoğlu ve Ebru Aykaç gibi isimlerin yer aldığı Kırlangıç Fırtınası, 7. bölümüyle takipçileriyle buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kırlangıç Fırtınası 7. son bölüm fragmanı ve özeti...

KIRLANGIÇ FIRTINASI 7. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ülfet kendine geldiğinde, karşısında kendisi gibi büyük hesaplaşma için bekleyen Cemal’i bulur. Cengiz’in ne ölüsünü ne dirisini bulamayan kardeşi Cemal artık Ülfet ve Turaboğlu ailesi için en büyük kabus olacaktır.

Zehra ikinci kez ölümle burun buruna gelir. Zehra ve Hikmet gittikçe zorlaşan sınavlarını verebilecekler mi?

Hezeyanları arasında kavrulan Meryem’i Fikret Hanım, yalanlarıyla uyutmaya çalışsa da Meryem’in artık sabır taşı çatlamak üzeredir. Delirme noktasına gelen Meryem konak içinde hapishanede gibi dolanmaktadır. Ancak konak ahalisi için çok daha büyük bir tehlike adım adım yaklaşmaktadır.

Şahin ve Yusuf, Maral yüzünden ilk defa karşı karşıya gelirler. Bu büyük hesaplaşma da kardeşlik mi yoksa aşk mı kazanacak?

Kudret, yalancı zaferini kutlarken Fikret hanımın aşağılamalarına artık dayanamaz ve ilk defa annesi ile karşı karşıya gelir. Ancak Kudret için asıl tehlike henüz ortaya çıkmamıştır bile...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kudret Ülfet’in cansız bedenini nehrin üzerinde yüzerken izler. Ancak Kudret için henüz sınav başlamamıştır bile... Bu günleri mumla arayacak olan Kudret ileride başına geleceklerden habersiz keyifli bir şekilde rutin hayatına geri döner

Meryem zihnine hücum eden “acaba”ları ile birlikte adeta kendini kaybetmişçesine kendisini Ürgüp sokaklarında kaybeder. Gerçeği henüz bilmese de anne yüreğine acısı çoktan düşmüştür bile...

Konağın içinde ölüm kol gezmektedir. Hikmet ve Zehra aynı anda Azrail’le yüzleşirler.  Ancak henüz ölüm vakitleri gelmemiştir. Hikmet kendine gelir ancak annesiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmadan sonra zayıf kalbi buna dayanabilecek midir?

Zehra bir kez Azrail’in pençesinden kurtulmuş olsa da asıl ölümü Fikret’tir. Karnındaki bebekle ne yapacağını bilmez halde Fikret’in  kapısına sığınmak zorunda kalır. Ancak Zehra için çok daha büyük bir sınav onu beklemektedir.

Kader, Maral ve Şahin arasındaki yakınlaşma için ağlarını örmüştür adeta. İki gencin birbirlerinden habersiz yaşadıkları tesadüflerle birlikte aşkları derinleşirken diğer yanda Yusuf ve Nergis sessizce bunu izlemek zorunda kalırlar.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Songül ve güney çok zor durumda
TELEVİZYON

Eylül kurtulabilecek mi?
Röportaj için Çolak'ın yanına giden Eylem, başını belaya sokuyor!
TELEVİZYON

Tim, Çolak'ı köşeye sıkıştırmak üzere!
Fatih annesinin hayatını kurtarmayı başarabilecek mi?
TELEVİZYON

Murat'ın hayatı tehlikeye giriyor!
Kardeşlere 'İçerde' sürprizi
TELEVİZYON

Kardeşlere 'İçerde' sürprizi

Yeni Gelin herkesi ekran başına kilitledi
TELEVİZYON

Yeni Gelin herkesi ekran başına kilitledi
Lise Devriyesi 4. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Yiğit, amirinin güvenini iyice kaybediyor
Hayat Bazen Tatlıdır 25. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Hayat öğretmen açığa alınıyor
Bodrum Masalı 32. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Faryalı ile Bora yüzleşiyor!
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET ERKEKLER KEL KALMAMAK İÇİN ÖNLEM ALIYOR
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN İYİDİR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI KOŞ KATHRİNE KOŞ!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK HAFTANIN YENİLERİ
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN UNSUZ, ŞEKERSİZ, TATLI BİR ARKADAŞLIK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN YAŞAMAYI SEÇMEK GEREK!
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR ‘DIŞ SAHA’ GERİLİMİ
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ ROTALAR DEĞİŞİYOR
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL FESTİVALİN ARDINDAN
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS KENDİNİ SEVEN OMEGA ALSIN
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOMEDİ DÜKKANI TALK SHOW OLUYOR
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Eylül kurtulabilecek mi?
  • 2 Tim, Çolak'ı köşeye sıkıştırmak üzere!
  • 3 Murat'ın hayatı tehlikeye giriyor!
  • 4 Kardeşlere 'İçerde' sürprizi
  • 5 Yeni Gelin herkesi ekran başına kilitledi
  • 6 Yiğit, amirinin güvenini iyice kaybediyor