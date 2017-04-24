Kadrosunda Fikret Kuşkan, Emel Çölgeçen, Ayşenil Şamlıoğlu ve Ebru Aykaç gibi isimlerin yer aldığı Kırlangıç Fırtınası, 7. bölümüyle takipçileriyle buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kırlangıç Fırtınası 7. son bölüm fragmanı ve özeti...

KIRLANGIÇ FIRTINASI 7. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ülfet kendine geldiğinde, karşısında kendisi gibi büyük hesaplaşma için bekleyen Cemal’i bulur. Cengiz’in ne ölüsünü ne dirisini bulamayan kardeşi Cemal artık Ülfet ve Turaboğlu ailesi için en büyük kabus olacaktır.

Zehra ikinci kez ölümle burun buruna gelir. Zehra ve Hikmet gittikçe zorlaşan sınavlarını verebilecekler mi?

Hezeyanları arasında kavrulan Meryem’i Fikret Hanım, yalanlarıyla uyutmaya çalışsa da Meryem’in artık sabır taşı çatlamak üzeredir. Delirme noktasına gelen Meryem konak içinde hapishanede gibi dolanmaktadır. Ancak konak ahalisi için çok daha büyük bir tehlike adım adım yaklaşmaktadır.

Şahin ve Yusuf, Maral yüzünden ilk defa karşı karşıya gelirler. Bu büyük hesaplaşma da kardeşlik mi yoksa aşk mı kazanacak?

Kudret, yalancı zaferini kutlarken Fikret hanımın aşağılamalarına artık dayanamaz ve ilk defa annesi ile karşı karşıya gelir. Ancak Kudret için asıl tehlike henüz ortaya çıkmamıştır bile...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kudret Ülfet’in cansız bedenini nehrin üzerinde yüzerken izler. Ancak Kudret için henüz sınav başlamamıştır bile... Bu günleri mumla arayacak olan Kudret ileride başına geleceklerden habersiz keyifli bir şekilde rutin hayatına geri döner

Meryem zihnine hücum eden “acaba”ları ile birlikte adeta kendini kaybetmişçesine kendisini Ürgüp sokaklarında kaybeder. Gerçeği henüz bilmese de anne yüreğine acısı çoktan düşmüştür bile...

Konağın içinde ölüm kol gezmektedir. Hikmet ve Zehra aynı anda Azrail’le yüzleşirler. Ancak henüz ölüm vakitleri gelmemiştir. Hikmet kendine gelir ancak annesiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmadan sonra zayıf kalbi buna dayanabilecek midir?

Zehra bir kez Azrail’in pençesinden kurtulmuş olsa da asıl ölümü Fikret’tir. Karnındaki bebekle ne yapacağını bilmez halde Fikret’in kapısına sığınmak zorunda kalır. Ancak Zehra için çok daha büyük bir sınav onu beklemektedir.

Kader, Maral ve Şahin arasındaki yakınlaşma için ağlarını örmüştür adeta. İki gencin birbirlerinden habersiz yaşadıkları tesadüflerle birlikte aşkları derinleşirken diğer yanda Yusuf ve Nergis sessizce bunu izlemek zorunda kalırlar.