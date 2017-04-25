Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 32. bölümünden ilk sahne yayınlandı. İşte merakla beklenen İçerde 32. bölüm ilk fragmanı...

"İçerde"nin dün akşam ekrana gelen 31. bölümünde;

Sarp ve Mert, Melek'i hastaneye yetiştirseler de kurtaramadılar. İkili dağılmış bir şekilde ağlarken, Mert özel telefonundan Celal'i arayıp Melek'in öldüğünü söyledi. Bu konuşmayı duyan Sarp, Yusuf Müdür'e Mert'in Celal'in adamı olduğunu iletince Celal'in yattığı odaya kamera yerleştirip, itirafını kaydettiler.

Görüntülerin alındığını fark eden Mert, Selim'i oyuna getirip delili elinden aldı. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmemişti. Yusuf, Mert'i Emniyet Müdürlüğü'ne aldırttı ve herkesin içinde hain olduğunu söyledi. Artık Mert ve Sarp birlikte Celal için çalışıyorlardı ve tek hedefleri Kudret'i bulmaktı.

Kudret de bu arada Melek'in cenazesinde Celal'i öldürmesi için bir adam tuttu. Duygusal dakikaların ve heyecanın eksik olmadığı bölümde Sarp ve Mert'in Kudret'in evini bulup onu kıstırması ve Celal'in gelip "seni benim elimden kim alacak?" dediği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

İÇERDE 32. BÖLÜM İLK FRAGMANI

Mert'i ilk kez Celal'in adamları ile birlikte gördüğümüz sahnede Eylem ve Mert'in birbirine acı çekerek baktığı anlar izleyenlere ikili arasında bundan sonrası nasıl olacak sorusunu getirdi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.