Kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Metin Akdülger, Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 21. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Sultan Murad, kardeşleri hakkında bir hüküm veriyor. İşte Muhteşem Yüzyıl: Kösem 21. bölüm fragmanı ve özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Revan’ı fetheden Sultan Murad payitahta dönüyor. Gülbahar Sultan, Şehzade Bayezid’in idamıyla yıkılıyor! Şehzade İbrahim gün geçtikçe kötüleşiyor. Sultan Murad, Kösem Sultan’a gönderdiği mektubun hesabını soruyor.

Gülbahar Sultan beraber çalıştığı paşayı itiraf ediyor. Sultan Murad, tahtın babadan oğula geçeceğini ilan ediyor. Kösem Sultan ve Şehzadeler ateşe düşüyor! Sultan Murad kardeşleri hakkında bir hüküm veriyor!

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE SULTAN MURAD, REVAN'I FETHETTİ

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de geçtiğimiz hafta Sultan Murad, Şehzade Bayezid’in idam hükmünü verdi...

Sultan Murad canına kast edenin kardeşi Bayezid olduğunu öğreniyor. Kösem Sultan ölümle burun buruna geliyor. Gülbahar Sultan son anda, kaçıyor! Farya, Sanavber’in casus olduğunu ifşa ediyor.

Sultan Murad Şehzade Bayezid’in hükmünü veriyor! Şehzade Bayezid her şeyden habersiz payitahta dönüyor. Revan kalesi Emir’i, Sultan Murad’a düello teklif ediyor.

Gülbahar Sultan ve Sinan Paşa, Bayezid’i saraydan kaçırmaya karar veriyor. Sultan Murad, Revan’ı fethediyor!