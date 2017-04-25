Pazartesi akşamları ekran başındakileri soluksuz bırakan ‘İçerde’nin dün akşam yayınlanan bölümünde gözyaşları konuştu. İzleyiciler bir hafta boyunca tek bir soru sordu: “Melek öldü mü?” Sarp ve Mert’e kardeş olduklarını söylemek üzereyken Sarp’ı korumak için kendini kurşunlara siper eden Melek, hayatını kaybetti. Bu hüzünlü veda ile Sarp ve Mert’in dünyası başına yıkıldı. Sarp, sevdiği kadına veda etmek zorunda kalırken, Mert ise çocukluğunun en güzel anılarına, hayattaki meleğine elveda dedi.

Ekranların fenomen dizisi ‘İçerde’nin dün akşam ekrana gelen bölümü AB’de 10,88 izlenme oranı (rating), 24,68 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 10,08 izlenme oranı (rating), 21,46 izlenme payı (share) ve Total’de ise 8,02 izlenme oranı (rating), 17,68 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. #obirmelek etiketi ile ise 39.907 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat 10 dakika, Dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

"BEN SENİ OĞLUM GİBİ SEVDİM"

Melek’in ölümüyle birlikte Celal’in adamı olduğu gerçeği açığa çıkan Mert, Yusuf Müdür’ün bu gerçekleri herkesin önünde söylemesiyle hayatının en büyük darbesini aldı. Tek sığınağı Eylem’in de bu ana tanık olduğunu gören Mert, soluğu Füsun’un evinde aldı. Mert ve Füsun’un duygusal yüzleşmesi ekran başındakileri de derinden etkiledi.

"EYLEM, MERT'İ AFFEDECEK Mİ?"

Yeni bölümde yayınlanan ilk sahnede Davut’la birlikte Alyanak’ı takip eden Mert’in, Füsun’un lokantasının önünden geçerken Eylem’le birbirlerini gördükleri an, ikisi için de yaralayıcı oldu. Eylem, Mert’i affedecek mi sorusunun cevabı merakla beklenecek.

Sarp ve Mert’i, Kudret’i bulmaları için görevlendiren Celal final sahnesinde hedefine ulaştı. Celal ile Kudret’in karşı karşıya geldiği ‘İçerde’de tansiyon giderek yükselecek. Yeni bölümde kızının ölümüyle kahrolan ve sadece Kudret’i öldürmek için nefes alan Celal’in nasıl bir hamlede bulunacağı ekranlara gelecek.

"İçerde"nin yeni bölümü 1 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek.