Bu Şehir Arkandan Gelecek 16. yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'de yayınlanan'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisi 15. bölümüyle 19 Nisan'da ekranlara geldi. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle seyirciler 'Bu Şehir Arkandan Gelecek yeni bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki dizinin 16. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 16.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi her çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin 16. bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle seyirciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı nedeniyle diziye bir hafta ara verildi. Buna göre Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin 16. bölümü 3 Mayıs'ta ekranlara gelecek.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu Şehir Arkandan Gelecek'in 15. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Sözleşme yüzünden Gülce'yle çalışmaya devam etmek zorunda olan Ali, bu durumdan çok rahatsızdır. Oğlunun sıkıntısını gören Şahin, ona destek olacaktır. Belgin'in Bora'yla yaşadığı yasak ilişkinin basına yansımasının ardından magazinciler, Derin ve Belgin'in peşine düşer. Gülce ise Ali'yi reklam kampanyasının yüzü yapmak için kolları sıvamıştır.

Kokteylin olduğu gece Ali'ye yalnız gelmesini tembihleyen Gülce, Derin'i karşısında görünce çok bozulur. Ali'nin basına tanıtımı, Derin'in varlığı yüzünden skandala dönüşür. Şahin, Ali ve Rauf Anne'yle birlikte Nesrin'i oğlundan istemeye gider. Aslı ve annesinin beklenmedik katılımıyla birlikte, bu 'kız isteme ziyareti' oldukça renkli geçecektir.

Belgin'in ihaneti yüzünden koğuşta dalga konusu olan Tekin, durumu hazmedemez. Yakında tahliye olacak olan mahkumlardan biri ona sorunu kökünden halletmeyi teklif eder. Nesrin ve Şahin'in nişan gecesi ortaya çıkan Bora, Derin'in tepkisiyle karşılaşır. Tartışmanın sonucunda Derin, annesinin gerçek yüzünü öğrenir. Ancak Belgin'den hesap sormak için eve gelen Derin ve Ali'nin karşılaşacağı manzara, onları dehşete düşürecektir.

KARAKTERLERİ TANIYALIM

KEREM BÜRSİN (ALİ)

Küçük yaşta annesini kaybetmiş, gemilerde aşçılık yapan Rauf tararından büyütülmüş. O zor hayat içinde kendini çok iyi yetiştirmiş bir genç, bir çok dil biliyor , Hayatında, hem anne, hem baba olarak bellediği Rauf'dan başka kıymet verdiği kimse yok. Boksa meraklı.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU (DERİN)

Ünlü armatör Tetin Mirkelamoğlu'nun kızıdır. Aynı çevrede birlikte büyüdüğü Yiğit'le nişanlıdır. Evlenmelerine on gün kala, büyük bir şelaleye doğru sürüklendiğini hissedip isyan eder, evlilik için erken olduğunu diretir, tek isteği kendi olabilmek ve hayallerini gerçekleştirmektir..

GÜRKAN UYGUN (ŞAHİN)

Eski boks şampiyonu. Kendi spor salonunda antrenörlük yapıyor. Sevdiği kadının ölümüne neden olanı öldürerek hapis yatmış, eski borçları yüzünden belaya karışmadan, ayakta durmaya çalışıyor. Tam hayatından vazgeçtiği sırada hayatına Ali girer.