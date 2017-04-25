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İçerde dizisi yılın en iyi dizisi seçildi

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen "Medya Oscarları Ödül Töreni"nde Ciner Medya Grubu'na 4 ayrı dalda ödül verildi. Ödüllerden 'En iyi dizi' Oscar'ı Show TV'de yayınlanan İçerde dizisine gitti

25 Nisan 2017 Salı, 22:56:13 Güncelleme: 23:28:29 AA

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından bir otelde düzenlenen "Medya Oscarları Ödül Töreni"nde  "Medya Oscarları" da sahiplerini buldu.

'En iyi dizi' ödülü, Show Tv'de yayınlanan "İçerde" dizisine giderken, 'En iyi tartışma programı' ödülü Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı"na, "En iyi ekonomi programı" ödülü Bloomberg HT'de yayınlanan "Küresel Piyasalar"a, "En iyi gezi kültür programı" ödülü Show TV'de yayınlanan "Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu"na verildi.

İŞTE MEDYA OSCARI KAZANANLAR...

"En iyi dizi" ödülü, Show Tv'de yayınlanan "İçerde" dizisine, "En iyi erkek oyuncu" TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a, "En iyi kadın oyuncu" ödülü ise ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisi oyuncuları Biran Damla Yıldız, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Naz Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'e takdim edildi.

"En iyi sabah programı" ödülü CNN Türk'te yayınlanan "Parametre"ye, "En iyi tartışma programı" ödülü Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı"na, "En iyi haber programı" ödülü A Haber'de yayınlanan "Diplomasi"ye, "En iyi ekonomi programı" ödülü Bloomberg HT'de yayınlanan "Küresel Piyasalar"a, "En iyi yarışma" programı ödülü ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster", "En iyi şov program"ı ise Tv8'de yayınlanan "O Ses Türkiye"ye verildi.

"En iyi radyo ödülü" "TRT Ankara Radyosu"na, "En iyi radyo yapımcısı" Kral FM'den "Gezegen Mehmet" programıyla Mehmet Akbay'a, "En iyi spor programı" ödülü A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu"na, "En iyi magazin programı" Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz"a, "En iyi gezi kültür programı" ödülü Show TV'de yayınlanan "Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu"na, "En iyi aktüel yaşam programı" ödülü Fox TV'de yayınlanan "Benden Söylemesi"ne, "En iyi yerel televizyon ödülü" ise ÇAY TV'ye verildi.

"RTGD Cengiz Polatkan özel ödülü" A Haber'den Can Okanar ile NTV'den Oğuz Haksever'e, "RTGD Nursal Tekin özel ödülü" TRT World'e, "15 Temmuz şehitler ve demokrasi ödülü" Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a, "Musafa Cambaz özel ödülü" ise DHA'dan Nilüfer Demir'e takdim edildi.

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