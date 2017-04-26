Star Tv'de yayınlanan Kara Sevda 66. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Emir, Nihan'ı hapse yollamak için planının son hamlesini yapıyor. Kemal ise Nihan'ı kurtarmak için seferber oluyor. İşte Kara Sevda 66. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

NİHAN HAPSE GİRECEK Mİ?

Başrollerini Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kara Sevda 66. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Kemal ve Nihan yıllar sonra kavuştukları mutluluğun tadını kızlarıyla birlikte çıkarırken Emir, Nihan’ı hapse yollayacağı planının son imzasını Asu’ya attırır. Nihan izinsiz maden işletmekten gözaltına alınır.

Bütün deliller Nihan’ı işaret ederken Kemal’in Nihan’ı kurtarmaktan başka düşüncesi yoktur. Kemal bu kumpasın ardındaki en zayıf halkadan başlamaya karar verir. Emir ise kurduğu oyunun mutlak galibine dönüşmüşken eli arttırmaya karar verir.

Asu’nun hırsına yenik düşerek yapacağı hata Kemal için Nihan’ın kurtuluşuna açılan bir kapıya dönüşür. Nihan ise gözaltındayken Emir’den gelen, Deniz’i kaybetmesi anlamına da gelen belgeyle sarsılır. Ama yine de geri adım atmaz. Emir’in hamlesini karşılıksız bırakmayacaktır.

Kemal Nihan’ı kurtarmak için çırpınırken, Leyla da Ayhan’la birlikte farkında olmadan Kozcuoğlu holdingin en karanlık sırlarından birini çözmek üzeredir. Bu sırrın sonunda kendisini bekleyen ölümcül tehlikenin farkında değildir.

Emir Zeynep’in Hakan ile evlenme kararından vazgeçmediğini öğrenince Zeynep’le bir araya gelir. Zeynep’i yalnızlık kuyusuna itmek için hareket alır. Zeynep, Emir’e restini çekse de, Hakan’la nikah masasına oturduğu anda bile Emir’den bir işaret bekleyecektir.

Nihan ile Kemal’in sevdası güçlendikçe Emir’in karanlığı derinleşir. İki kara sevdalının her şeye rağmen aşktan bir kale örmeye başlaması, Emir için savaş ilanı anlamı gelir. Emir herkesi içine alacak şenlik ateşini tutuşturmaya karar verdiğinde kendisini de bir sürpriz beklemektedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TARIK İÇİN YOLUN SONU...

Kemal’in otopsi raporunun ardından Nihan’la arasına koyacağı mesafe, Nihan'ı şüphe içinde bırakır. Kemal, ilk şokun ardından Tarık’la yüzleşmek için harekete geçer. Tarık ise Emir'i öldürmek için ant içmişken hiç beklemediği bir itirazla karşılaşır.

Asu’nun katil Tarık itirafı, Mercan’ın da aynı isme yönelmesiyle Nihan için dikkate değer bir iddia halini alır. Öte yandan Emir, gerçeklerin ortaya çıkacak olmasının rahatlığıyla, Nihan’ın üstündeki baskısını artırır. Nihan bu baskıya bütün gücüyle direnirken, Emir kazanacağını bilmenin rehaveti içindedir.

Emir, Zeynep’in tekrar eden sancılarına şahit olduğunda oğluyla ilk gerçek temasını da yaşar. Öte yandan Zeynep, Hakan’la nikah günü yaklaşırken Emir ile ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Leyla, Kozcuoglu Holding’de yaşanan aşırı kar artışının ardındaki gerçekleri araştırmaya başlar. Ancak Emir’in aylardır planladığı şirket hamlesi gerçekleşmek üzeredir. Bu planın emniyet freni ise Nihan’dır.

Nihan, Kemal’e ulaştığında artık soruları ve cevapları bir kenara bırakır. Sevdası için edebileceği en büyük yemini eder. Ancak Kemal için gerçeklerin ağırlığını sırtından indirmek kolay değildir. Tarık ile Kemal’in büyük yüzleşmesi Nihan ile Kemal’in sevdasına da yön verecektir.

İki kara sevdalı var gücüyle bütün çetin cephelere karşı mücadelesini sürdürürken, Emir bu savaşı nasıl kolayca bitirebileceğini ispatlayacaktır.

