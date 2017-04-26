Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı 'Yeni Gelin' 8. bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Yapımcılığını Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin beğeni toplayan dizisi "Yeni Gelin"in 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Yeni Gelin 8. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

YENİ GELİN 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

"Yeni Gelin"in Cumartesi akşam ekrana gelecek 8. bölümünde; Kağan’ın, Elmas’ı karısı olarak konağa getirmesi, herkeste şok etkisi yaratmıştır. Konağın kadınları başta olmak üzere, Elmas’tan kurtulmanın yollarını ararlar. Fakat bu seferki yeni gelin, Bella gibi saf ve iyi niyetli değildir. Bu yüzden kadınların işi oldukça zordur. Konaktaki kimse, Elmas’ı yeni gelin olarak görmez. Konağın yeni gelini hala Bella’dır.

Kalender, Kağan’ı pişman etmek için en önemli kozunu, işini öne sürer, onu işten çıkarır. Fakat bu, Kağan’ın pes etmesini sağlamaz. Aksine onu Elmas’a daha da yakınlaştırır. Bu durum, tabii ki en çok Nazgül’ü yaralar. Nazgül artık sağlıklı düşünecek durumda değildir. Ve bunun farkında olan tek kişi Bella’dır. Kimseyi, buna ikna edemez. Yeni gelin, Nazgül için fazlasıyla telaşlanır.

Möhteber, Asiye ve Ayşe, bir yandan eve gelen Elmas’la uğraşırken bir yandan da ağalarına yaklaşmanın yollarını ararlar. Bunun için panik butonundan kurtulmaları gerekmektedir. Fakat bu, hiç kolay değildir. Kadınlar, soluğu yine nezarethanede alınca kazan kaldırıp konakta grev başlatırlar. Kalender, buton sayesinde kadınları kendisinden uzaklaştırdığını düşünüp rahat bir nefes almışken tüm Çukurova’ya rezil olur. Başıma bundan daha büyük bir bela gelmez diye düşünürken bütün konak, acı bir gürültüyle sarsılır. Bella’nın korktuğu, başlarına gelmiştir. Kağan, yaptığı şeyin bedeliyle yüz yüzedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

KAĞAN, HAMLESİNİ YAPAR

“Yeni Gelin”in 7. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Kalender ve Kamil, kadınların baskınından canlarını zor kurtarmıştır. Fakat bunun bedeli, ağır olur. Kadınlar, kocalarını suç üstü yaptıklarını zannederken, kendileri suç işlemiştir. Ve bunun cezası, onlar için ölümden beter olmuştur. Konağın kadınları, böylesi bir belayla uğraşırken gelinler de boş durmaz. Göz dağı vermek için Elmas’ın yanına gittiklerinde olaylar hiç ummadıkları şekilde gelişir ve Bella, kendisini parmaklıklar ardında bulur. Bella’nın buna üzülmeye fırsatı bile olmaz. Çünkü biricik aşkı da kodesi boylamıştır.

Zavallı yeni gelinin tek derdi, dışarı çıkıp kocasını kurtarmakken türlü türlü dertle uğraşır. Yeni gelinlikten, yeni mahkumluğa geçiş yapmıştır. Tam buna alışmaya çalışırken koğuşa annesinin de gelmesiyle olaylar iyice sarpa sarar. Konağın nerdeyse bütün fertleri bir bir içeri düşerken dışarıdakiler de bu durumu fırsata çevirmeye çalışır. İlk hamle Möhteber’den gelir. Baran’ı, Şirin’i kaçırması için azmettirmeye çalışırken olaylar hiç ummadığı bir şekilde gelişir. Baran, Bozok’ların aile dostu olup güvenini kazanmıştır. Bu durumdan en çok zararlı çıkan da Ferhat olmuş, Şirin’in güvenini kaybetmiştir.

İçerdeki herkes bir bir özgürlüğüne kavuştuğunda herkes rahat bir nefes alacakken Kağan, hamlesini yapar. Kucağındaki bombanın pimini çekip konağın ortasına bırakır. Artık konaktakilerin uğraşması gereken çok daha büyük bir dert vardır.

GENEL HİKAYE

Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.