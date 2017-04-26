Star TV'de yayınlanan Cesur ve Güzel 24. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Cesur'un soruları Tahsin Korludağ'ın nefesini keser. Cesur ve Sühan, Mihriban'ın kokteyl partisinde tekrar karşı karşıya gelir. İşte Cesur ve Güzel 24. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

CESUR VE GÜZEL 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CESUR VE SÜHAN TEKRAR KARŞI KARŞIYA

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı Cesur ve Güzel'in 24. yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Cesur ve Sühan gerçeği bulmak için birlikte çıktıkları yolda yine bir sürprizle karşı karşıya kalırlar. Sühan kime inanacağını şaşırmış bir haldeyken sonunda Tahsin Korludağ’la yüzleşme fırsatı bulan Cesur’un soruları Tahsin’in nefesini keser.

Sühan’a yaklaşmak için fırsat kollayan Rıza, elindeki kozları arttırır. Bu sırada sabırla bir hata yapmasını bekleyen Cesur, onu dikkatle izlemeye devam eder.

Cahide başına gelen felaketi Korhan’la yakınlaşmak için kullanmaya kararlıdır. Fakat işler hiç de beklediği gibi gitmez. Yaşadıkları yüzünden kendisini tehlikede hisseden Cahide bir kez daha tırnaklarını çıkarır.

Mihriban’ın ev sahipliğindeki kokteyl Cesur ve Sühan’ı tekrar karşı karşıya getirir. Tüm Korludağ sakinlerini bir araya getiren bu davette yaşanan çekişmeler, sırların gün yüzüne çıkmasına neden olur. Sühan’dan öğrendiği gerçekler Cesur’u büyük bir ikilemde bırakırken, kararının kesin olduğunu düşünen Sühan’ı ise hiç ummadığı bir sınav beklemektedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

CESUR ADINI TEMİZE ÇIKARABİLECEK Mİ?

Cesur ve Güzel'in 23. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Annesinin katilinin ölü bulunması tüm şüphelerin Cesur’un üzerinde toplanmasına neden olur. Onun cinayetle suçlandığını öğrenen Sühan şaşkına dönerken, Tahsin Korludağ kızını Cesur’dan uzaklaştırmak için eline geçen bu fırsatı kullanmaya kararlıdır.

Kendine yapılan büyük ihanetin sonunda elini kana bulayan Tahsin Korludağ, hayatının iplerini Rıza’nın ellerine bırakmış durumdadır. Amacına ulaşmak için herkesi kurban edebileceğini kanıtlayan Rıza’nın bu sefer çok daha acımasız bir planı vardır.

Korludağ Çiftliği cinayet haberiyle sarsılırken, Cahide, Hülya’dan kurtulmayı kafasına koymuştur. Sonunda kendisini de yakacak bir yangının fitilini gözünü kırpmadan ateşler.

Cesur’un polisin elinden kaçması, olayları içinden çıkılmaz hale getirir. Bu sefer karar verme sırası Sühan’a geçer, aşkıyla adalet arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Adını temize çıkarmak için canını tehlikeye atan Cesur, Sühan’dan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.