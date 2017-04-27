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Diriliş Ertuğrul
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Diriliş Ertuğrul 86. son bölüm fragmanı ve özeti

Bu hafta ekranlara gelmeyen Diriliş Ertuğrul dizisinin 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Hayme Ana ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 86. son bölüm fragmanı ve özeti...

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:24:36 Güncelleme: 09:26:56

Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cavit Çetin Güner gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un, merakla beklenen 86. bölüm fragmanını yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hayme Ana ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 86. bölüm fragmanı ve özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Yeni bölümde Ural, Çavdar Ovası'na saldırarak ele geçiriyor. Hayme Ana, Helena ve Halime Sultan, Aslıhan Hatun Ural ve Alplerine esir düşüyor. İşte Diriliş Ertuğrul 86. bölüm fragmanı;

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır.

Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar. Peki oradan sağ salim çıkabilecekler midir? Kalbi ve vücudu yaralı olan Dündar’ı kurtarabilecekler midir?

Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir. Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır. Peki Bamsı kendisi için çok mühim olan bu vazifeyi yerine getirebilecek midir?

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