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İstanbullu Gelin
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Süreyya'nın hayali olan müzik okulu açılıyor

İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde Faruk'u büyük bir sürpriz beklemektedir. İşte İstanbullu Gelin 9. bölüm fagmanı ve bölüm özeti...

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:00:36 Güncelleme: 19:05:23

Star Tv'de yayınlanan İstanbullu Gelin 9. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Süreyya'nın hayalini kurduğu müzik okulu açılıyor. Açılışta Süreyya mutluluktan uçarken, Faruk'u bekleyen sürpriz ne olacak? İşte İstanbullu Gelin 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

FARUK'U BEKLEYEN SÜRPRİZ NE?

Takipçileriyle 9. randevusuna çıkacak olan İstanbullu Gelin'de olaylar şöyle gelişecek: Begüm’ü görüp görmediğinden emin olamayan Faruk’un kafası karışmıştır. Begüm ise gördüğü manzara karşısında kendini çaresiz hissetmektedir. Fikret’in almak istediği evin Esma ve Faruk tarafından tepkiyle karşılanması hem İpek hem de Fikret için kırılma noktası olur. Senem çaresizlikle attığı adım neticesinde daha büyük bir girdabın içine girer. Müzik okulunun açılışında Süreyya mutluluktan uçuyorken, Faruk’u büyük bir sürpriz beklemektedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

BORANLAR'DA FIRTINALAR KOPUYOR!

İstanbullu Gelin 8. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Adem’in Faruk’a oynadığı oyun herkesi etkiler. Süreyya ve Faruk aşkı da bu durum karşısında sınanmaktadır. Unutmaya çalıştığı geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan Senem, Süreyya’nın sırrını öğrenmemesi için mücadele ederken kendini daha büyük bir tehdidin içinde bulur.

Fikret’in İpek için almak istediği ev ailede tepkiye yol açar. Faruk ve Fikret’in gitgide aralarının açılması ise Adem için fırsata dönüşmektedir. Boranlar’da fırtınalar koparken Esma kendi yöntemiyle ailesi için her şeyi kontrol altına almaya çalışmaktadır. Begüm için ise artık hareket zamanıdır.

KONAKTA SÜREYYA VE ESMA SAVAŞI BAŞLIYOR

İstanbullu Gelin 7. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Süreyya’nın kendinden emin konuşması sonrası yere düşüp bayılan Esma hastaneye kaldırılır. Boran erkekleri annelerinin ilk defa yıkıldığını görmüştür. Süreyya ile yaşanan gerginliği bilmeyen Faruk bu hastalığın altındaki sebebi merak etmektedir. Süreyya kendisini suçlayıp vicdan azabı yaşarken Esma asla kaybeden taraf olmayacağını gösteren bir oyun içerisindedir.

Fikret ile İpek’in arasında yaşanan tatsız olay ikisinin de farklı adımlar atmasına neden olur. İpek artık annesinin de verdiği destek ile Boran konağında varlığını hissettirmeye başlayacaktır. Murat etkisinden çıkmadığı Zeynep ile yakınlaşmaya çalışırken hoşlanmayacağı bir manzara ile karşılaşır. Öfkesinin dindireceği yer ise yine Bade’nin kolları olacaktır.

Adem’e hiç güvenmeyen Faruk kaldırdığı her taşın altından onun çıktığını gördükçe delirir. Adem’in ise Faruk’u köşeye sıkıştıracak bir planı vardır.

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