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Sarp, Mert siz kardeşsiniz!

Show TV'nin fenomen dizisi İçerde'nin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Melek'in kamera kaydını Sarp'ın bulduğu anlar heyecanı artırdı

27 Nisan 2017 Perşembe, 21:21:16 Güncelleme: 21:28:47

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 32. bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek’in “Olur da size ulaşamazsam, haber veremezsem diye bu kaydı yapıyorum. Umarım bu kaydı bulursunuz, gerçekleri öğrenirsiniz. Size şunu söylemek için sabırsızlanıyorum. Sarp, Mert siz kardeşsiniz!” dediği tanıtımda Sarp’ın kamerayı bulduğu anlar heyecanı arttırdı. İşte İçerde 32. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

İÇERDE 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MELEK HAYATINI KAYBEDİYOR

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 31. bölümünde; Sarp’ı korumak için kendini kurşunlara siper eden Melek, hayatını kaybetti. Melek’in ölümüyle Sarp, sevdiği kadına veda etmek zorunda kalırken, Mert ise çocukluğunun en güzel anılarına, hayattaki meleğine elveda dedi. Celal’in adamı olduğu gerçeği açığa çıkan Mert, Yusuf Müdür’ün bu gerçekleri herkesin önünde söylemesiyle hayatının en büyük darbesini aldı. Sarp ve Mert’i, Kudret’i bulmaları için görevlendiren Celal final sahnesinde hedefine ulaştı. Tansiyonun giderek yükseleceği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde, Kudret’i öldürmek için nefes alan Celal’in nasıl bir hamlede bulunacağı merakla beklenecek.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.
 

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