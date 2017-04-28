Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi, 25. bölümüyle bu akşam takipçileriyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Hasibe, Fatma'nın Cemal'den hamile kaldığını öğreniyor! İşte Aşk ve Mavi 25. bölüm fragmanı ve özeti...

AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Hasibe, Fatma'nın Cemal'den hamile kaldığını öğrenir. Bu durumu konaktakilerden saklamak ister ama Birgül, Fatma'nın hamile olabileceğini çoktan Refika'ya söylemiştir.

Pembe, konağın hanımı havalarıyla Göreçkiler'e kök söktürür. Konaktakiler Fatma'dan bebeğin kimden olduğunun cevabını beklemektedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mavi, iyileşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm konak ahalisi Mavi'nin konakta kalıp kalmayacağını merak etmektedir. Pembe ve İsmet gizlice evlenirler.

Bunu öğrenen Göreçkiler, Pembe ve İsmet'i konaktan kovarlar. Ali'nin, Mavi'ye yaptığı jestleri kıskanan Safiye, aynı ilgiyi Cemal'den bekler.

23. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Mavi, ailesiyle birlikte konağı terk eder. Yolda Mavi'nin kullandığı arabayla trafik kazası geçirirler. Üstelik bir de hamiledir. Ali, baba olacağı için mutludur ama bir gün Mavi'nin iyileşeceğini ve yine gitmek isteyeceğini düşünür.

Ömer, Mavi'ye tüm gerçeği anlatmak istemektedir. Hasibe ona engel olmak ister...