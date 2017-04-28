Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, ekranların beğenilen ismi Ali Sunal’ın sunumuyla gerçekleşen ve kısa sürede büyük beğeni toplayan Bir Sorun Mu Var? özgün formatı ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. “Bir Sorun Mu Var?” yarışmacıların yarışma boyunca hiçbir soruya doğru cevap veremeyeni bulmasına dayanıyor.

Sıra dışı formatı ile dikkat çeken yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümündeki sorulardan biri genç yaşta kaybettiğimiz unutulmaz müzisyen Kazım Koyuncu ile ilgiliydi. Programın kısa zamanda fenomen karakterine dönüşen Alkım Seven’in yaptığı duygusal konuşma Ali Sunal’ı çok etkiledi. Uzun süre konuşmakta güçlük çeken başarılı sunucuya sosyal medyadan mesaj yağdı.